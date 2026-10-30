टाटा ग्रुप में घमासान के बीच नोएल टाटा और एन. चंद्रशेखरन की हुई सीक्रेट मीटिंग

मुख्य बातें

देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा ग्रुप में नेतृत्व को लेकर चल रहे घमासान के बीच टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के बीच 25 अक्टूबर को मुंबई में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस बैठक का मकसद दोनों पक्षों के बीच मतभेद दूर करना था, लेकिन कई दौर की चर्चा के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। बैठक में चंद्रशेखरन ने दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी पर चिंता जताई और मतभेदों को आपसी बातचीत से सुलझाने की जरूरत बताई।

द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक की व्यवस्था टाटा ग्रुप के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एनए सूनावाला ने की थी। बैठक में टाटा संस की लिस्टिंग, शापूरजी पालोनजी (एसपी) ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने और चंद्रशेखरन के कार्यकाल जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

₹25,000 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव बैठक में नोएल टाटा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि टाटा संस को प्राइवेट कंपनी के रूप में ही रहना चाहिए। साथ ही, शापूरजी पालोनजी ग्रुप की टाटा संस में मौजूद 18.4% हिस्सेदारी के एक हिस्से को बेचकर करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

ET की रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रशेखरन ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि टाटा संस की लिस्टिंग से हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है।

शापूरजी पालोनजी ग्रुप लंबे समय से अपनी हिस्सेदारी के मूल्य को सामने लाने और निवेश को भुनाने के लिए लिस्टिंग का समर्थन करता रहा है। दूसरी ओर, टाटा ट्रस्ट्स इसके विरोध में है और दूसरे विकल्प तलाशने की वकालत करता रहा है।

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर विवाद टाटा ग्रुप में विवाद की एक बड़ी वजह एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति भी है। 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को फरवरी 2027 से अगले पांच साल के लिए चेयरमैन नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस फैसले के खिलाफ नोएल टाटा ने अकेले असहमति जताई थी।

नोएल टाटा का कहना है कि ग्रुप की नीति के अनुसार 65 साल की उम्र में चेयरमैन को रिटायर हो जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को फिर उठाया और संकेत दिया कि विवाद नहीं सुलझने पर वह कानूनी रास्ता अपना सकते हैं।

इसके जवाब में चंद्रशेखरन ने कथित तौर पर कहा कि वह समूह की नीति का पालन करेंगे, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर इंडिया और टाटा डिजिटल जैसी कंपनियों में चल रही प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करना भी जरूरी है। बता दें चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को समाप्त हो रहा है।

टाटा संस की लिस्टिंग पर क्यों फंसा है मामला? टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिसमें कंपनी ने अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन वापस करने की मांग की थी।

इसके बाद कंपनी पर लागू नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्टिंग की मजबूरी का सवाल खड़ा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रशेखरन ने बैठक में कहा कि लिस्टिंग का फैसला पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि यह RBI के नियामकीय नियमों से जुड़ा मामला है।

वहीं, टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि कंपनी को लिस्ट कराने के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66% हिस्सेदारी है। इसलिए लिस्टिंग का फैसला समूह के भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

बोर्ड बैठक के रिकॉर्ड भी मांगे 25 अक्टूबर को हुई बैठक के अगले ही दिन, 26 अक्टूबर को नोएल टाटा ने टाटा संस के बोर्ड की 17 सितंबर की बैठक में लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी देने की प्रक्रिया, मतदान के नियमों और संभावित हितों के टकराव को लेकर चिंता जताई। इसके साथ ही उन्होंने बोर्ड बैठक की रिकॉर्डिंग, मिनट्स और मतदान से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे।