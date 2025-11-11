Hindustan Hindi News
अमेरिका से आई भारत के लिए खुशखबरी, इन शेयर को खरीदने टूटे निवेशक, जबरदस्त तेजी

Tue, 11 Nov 2025 03:32 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेतों के बीच मंगलवार, 11 नवंबर को झींगा और टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। निवेशकों में उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संभावित समझौते से अमेरिकी बाजारों में भारतीय निर्यात पर लगने वाले ऊंचे टैरिफ (शुल्क) घट सकते हैं, जिससे इन एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका भारत के साथ जल्द ही एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा देगा और मुख्य अमेरिकी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में भारत के लिए अपने नए राजदूत सर्जियो गोर की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कहा, 'हम एक उचित सौदा कर रहे हैं, सिर्फ एक फेयर ट्रेड डील। हम भारत के साथ एक डील कर रहे हैं, जो पहले से बहुत अलग होगी।' उन्होंने आगे कहा, 'हम बहुत करीब हैं। हम डील के नजदीक पहुंच रहे हैं।' ट्रंप के इस बयान के बाद बाजार में उत्साह दिखा और भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई।

क्यों बढ़ रहे हैं झींगा और टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर

ट्रंप प्रशासन ने कुछ समय पहले भारतीय आयात पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसके चलते झींगा और टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई थी। यह फैसला भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखने के कारण लिया गया था। हालांकि, अब जब दोनों देशों के बीच नई ट्रेड डील की उम्मीदें बढ़ी हैं, निवेशकों को राहत की उम्मीद है कि इन टैरिफ में कटौती होगी। इससे अमेरिकी बाजारों पर निर्भर भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। झींगा और टेक्सटाइल कंपनियां अपने कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका को भेजती हैं। इसलिए किसी भी टैरिफ रियायत का सीधा फायदा इन्हें होगा।

इन शेयरों में तेजी

भारत की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को मजबूती देखी गई। गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर लगभग 5% उछलकर ₹874.85 प्रति शेयर पर पहुंच गए। रेमंड लाइफस्टाइल के शेयरों में करीब 2% की तेजी दर्ज की गई। केपीआर मिल के शेयरों में भी लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा, सीफूड एक्सपोर्टर्स, खासकर झींगा उत्पादक कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी तेजी देखी गई। एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयर लगभग 11% उछलकर ₹269.90 प्रति शेयर पर पहुंच गए। अवंती फीड्स के शेयरों में करीब 7% की तेजी दर्ज की गई।

