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Jewellery Stocks: सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट का असर शुक्रवार, 20 नवंबर को ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। कारोबार के दौरान पीसी ज्वेलर का शेयर करीब 5% तक टूट गया, जबकि कल्याण ज्वेलर्स में लगभग 7% की गिरावट आई। वहीं, सेनको गोल्ड का शेयर करीब 2% फिसल गया। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट से निवेशकों की चिंता बढ़ी और इन शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। दरअसल, शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना ₹1,23,629 प्रति 10 ग्राम पर खुला और गिरकर ₹1,21,424 के निचले स्तर तक पहुंच गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत लगातार पांचवें दिन गिरी। पूरे सप्ताह में सोना करीब 8.9% टूट गया। इसकी बड़ी वजह अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, महंगाई और मजबूत डॉलर को माना जा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण भी निवेशक सोने की बिकवाली कर रहे हैं। सोने की कीमतों में गिरावट के बीच अब ज्वेलरी कंपनी के शेयरों को लेकर आगे क्या करें निवेशक, आइए जानते हैं-

सोने की कीमतों पर आगे क्या है एक्सपर्ट की राय? एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, MCX पर सोना फिलहाल ₹1,22,000 से ₹1,22,800 के अहम सपोर्ट जोन पर है। अगर यह स्तर टूटता है, तो सोने की कीमत ₹1,18,000 से ₹1,19,000 तक जा सकती है। वहीं, तेजी आने पर ₹1,26,300 से ₹1,27,000 का स्तर पहली बड़ी चुनौती रहेगा। सोने का RSI करीब 18 पर है, जो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड स्थिति दिखाता है। ऐसे में तकनीकी उछाल आ सकता है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड कमजोर है।

कल्याण ज्वेलर्स: ₹585 का स्तर अहम कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में ₹730 के हालिया हाई से गिरावट आई है। साही के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा के मुताबिक, तीनों ज्वेलरी शेयरों में इसकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इसके लिए ₹585 का स्तर अहम सपोर्ट है। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर के अनुसार, ₹610 से ₹620 का दायरा तत्काल सपोर्ट है। अगर शेयर ₹615 के नीचे जाता है, तो यह ₹585 तक फिसल सकता है। वहीं, ₹700 से ₹725 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा।

सेनको गोल्ड: ₹300 का सपोर्ट टूटने पर मुश्किल सेनको गोल्ड का शेयर फिलहाल करीब ₹318 पर कारोबार कर रहा था। गौरव अरोड़ा के मुताबिक, कंपनी की रिकॉर्ड फेस्टिव बिक्री के बावजूद शेयर में कमजोरी बनी हुई है। हितेश टेलर के अनुसार, शेयर के लिए ₹300 का स्तर अहम सपोर्ट है। इसके टूटने पर भाव ₹280 तक जा सकता है। वहीं, ऊपर की तरफ ₹333 और ₹353 बड़े रेजिस्टेंस हैं। इन स्तरों के ऊपर मजबूती से निकलने पर शेयर में रिकवरी देखने को मिल सकती है।

पीसी ज्वेलर: ₹13.30 पर रहेगी निवेशकों की नजर पीसी ज्वेलर का शेयर करीब ₹14.02 पर कारोबार कर रहा था। गौरव अरोड़ा के मुताबिक, फिलहाल इसमें मजबूती के साफ संकेत नहीं हैं। हितेश टेलर ने ₹13.30 को अहम सपोर्ट बताया है। इसके नीचे टूटने पर शेयर ₹11.80 से ₹11.90 तक गिर सकता है। वहीं, ₹20 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिकने पर शेयर में ₹25 से ₹26 तक की तेजी की संभावना बन सकती है।

निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल ज्वेलरी शेयरों में जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना चाहिए। ओवरसोल्ड होने का मतलब यह नहीं है कि शेयर तुरंत रिकवरी करेंगे। गौरव अरोड़ा की सलाह है कि निवेशक तब तक इंतजार करें, जब तक शेयरों में गिरावट रुकने और लगातार मजबूती के संकेत नहीं मिलते। ऐसे में कल्याण ज्वेलर्स के ₹600-₹620 के सपोर्ट जोन समेत तीनों शेयरों के अहम स्तरों पर नजर रखना जरूरी है।