टैरिफ टेंशन के बीच अंबानी फैमिली ने स्थगित कर दिया अपना इवेंट, न्यूयॉर्क में होने वाला था बड़ा कार्यक्रम

Ambani Family News: अरबपति मुकेश अंबानी के परिवार ने न्यूयॉर्क में होने वाला बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम 'इंडिया वीकेंड' स्थगित कर दिया है। आयोजकों ने कहा कि यह कदम 'अप्रत्याशित परिस्थितियों' के कारण उठाया गया है। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ गया है, खासकर रूस से भारत की तेल खरीद और अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर।

यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ( NMACC ) की ओर से 12 सितंबर को न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में होना था। इसमें भारतीय संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाना था। इसमें मशहूर शेफ विकास खन्ना और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े नाम शामिल भी थे। हालांकि, अब इसे आगे के लिए टाल दिया गया है। आयोजकों ने साफ किया है कि यह कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है और टिकट खरीदने वालों को रिफंड दिया जाएगा।

ट्रंप ने भारत पर लगाया है 50% का टैरिफ

बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में भारतीय आयातित सामान पर टैरिफ को दोगुना कर दिया है, जो अब 50% तक पहुंच गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद पर आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों को झटका लगता है। इधर, भारत ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि रूस से तेल खरीद उसकी आर्थिक जरूरत है और यह उसके ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 की पहली छमाही में भारत की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 35% हिस्सा रूस से आया। ऐसे माहौल में कार्यक्रम का टलना भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़ते तनाव का संकेत माना जा रहा है। हालांकि, NMACC ने कहा है कि न्यूयॉर्क में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का उनका सपना बरकरार है और यह कार्यक्रम भविष्य में जरूर आयोजित किया जाएगा। बता दें कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाती है और रूस से तेल खरीदने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है।