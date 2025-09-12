अपने पोर्टफोलियो को बचाइए...US स्टॉक मार्केट को पड़ने वाला है दिल का दौरा?

ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ रे डालियो का मानना ​​है कि अमेरिकी शेयर बाजार बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देश पर भारी कर्ज और जियो पॉलिटिक्स से हालात बिगड़ने की आशंका जाहिर की है।

अमेरिकी शेयर बाजार बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। दरअसल, इसके भविष्य को लेकर दिग्गज निवेशक रे डालियो ने सख्त चेतावनी दी है। इसके साथ उन्होंने निवेशकों से पोर्टफोलियो को बचाने के लिए एक अहम सुझाव भी दिया है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ रे डालियो का मानना ​​है कि अमेरिकी शेयर बाजार बढ़ते अमेरिकी कर्ज और जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है। डालियो ने इसे "दिल का दौरा" पड़ने जैसा बताया है। बता दें कि अमेरिकी बाजार के इंडेक्स- एसएंडपी 500 और नैस्डैक इस साल अब तक क्रमशः 11% और 13% से ज्यादा बढ़े हैं। बीते कुछ दिनों से ये दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं।

कहां करें निवेश? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए डालियो निवेशकों को सोने में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। वह बाजार के बिगड़ते माहौल में सोने के निवेश को बचाव के रूप में देखते हैं। डालियो ने कहा कि सोना, कर्ज के बोझ तले दबे अस्वस्थ बाजारों से निवेशकों के लिए एक ढाल हो सकता है। हेज फंड मैनेजर ने चेतावनी दी कि चूंकि अमेरिका अपने ऋणों को चुकाने के लिए अधिक खर्च करता है, इसलिए इससे अन्य खर्च कम हो जाते हैं। यह उसी तरह बढ़ता है जैसे मानव शरीर में प्लाक जमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में डॉक्टर दिल का दौरा पड़ने की चेतावनी दे सकते हैं।

रे डालियो की स्ट्रैटजी रे डालियो के अनुसार निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 10-15% सोना रखना चाहिए, क्योंकि अनिश्चित समय में यह एक बचाव के रूप में काम कर सकता है। डालियो का तर्क यह है कि चूंकि सोने का अन्य एसेट्स से कोई संबंध नहीं है, इसलिए संकट के दौरान जब अन्य एसेट्स गिरती हैं तो इसका मूल्य बढ़ जाता है।