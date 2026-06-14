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अमेरिका से पढ़ने आया छात्र, भारत में खड़ी की ₹190 करोड़ की फूड कंपनी! दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • अमेरिका के छात्र बर्ट म्यूलर भारत में पढ़ाई करने आए थे, लेकिन जयपुर में मिला एक अनुभव उनकी जिंदगी बदल गया
  • उन्होंने भारत में मैक्सिकन फूड की संभावनाएं देखीं और ‘कैलिफ़ोर्निया बुरिटो’ नाम से फूड चेन शुरू की
  • आज यह कारोबार 100 से ज्यादा आउटलेट्स और 190 करोड़ से अधिक के राजस्व तक पहुंच चुका है
अमेरिका से पढ़ने आया छात्र, भारत में खड़ी की ₹190 करोड़ की फूड कंपनी! दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस

कभी-कभी जिंदगी में मिलने वाले छोटे-छोटे अनुभव इंसान की पूरी दिशा बदल देते हैं। अमेरिका के एक छात्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत में पढ़ाई के लिए आए इस युवक ने यहां एक ऐसा बिजनेस अवसर देखा, जिसने उसे सफल उद्यमियों की सूची में शामिल कर दिया। आज वह भारत की एक लोकप्रिय मैक्सिकन-स्टाइल फूड चेन (California Burrito) का संस्थापक है और उसके देशभर में 100 से अधिक आउटलेट्स संचालित हो रहे हैं। यह कहानी है अमेरिका के बर्ट म्यूलर की, जो करीब डेढ़ दशक पहले एक एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत भारत आए थे। उस समय उनका उद्देश्य केवल पढ़ाई और नई संस्कृति को समझना था। लेकिन जयपुर में बिताए गए कुछ महीनों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।

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मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रहने के दौरान बर्ट म्यूलर (Bert Mueller) विभिन्न देशों के छात्रों के साथ समय बिताने का मौका मिला। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रों ने अपने-अपने देशों के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए। इसी दौरान बर्ट ने देखा कि भारतीय परिवारों को मैक्सिकन स्वाद वाले व्यंजन काफी पसंद आ रहे हैं। उस समय उनके मन में एक सवाल उठा कि अगर भारतीयों को यह स्वाद इतना पसंद है, तो फिर देश में इस तरह के फूड ब्रांड की कमी क्यों है? यहीं से एक नए बिजनेस आइडिया का जन्म हुआ।

पढ़ाई पूरी करने के बाद अधिकांश छात्र सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन बर्ट ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने भारत लौटकर अपने विचार को हकीकत में बदलने का फैसला किया। अपने कुछ करीबी दोस्तों के सहयोग से उन्होंने बेंगलुरु में एक छोटे से फूड आउटलेट की शुरुआत की।

बेंगलुरु को चुनने के पीछे भी एक खास वजह थी। यह शहर देश का प्रमुख आईटी और स्टार्टअप हब माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय खानपान से परिचित हैं। बर्ट को विश्वास था कि यहां उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।

दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस

शुरुआती निवेश जुटाना आसान नहीं था। उन्होंने परिवार और दोस्तों से आर्थिक मदद लेकर कारोबार शुरू किया। लेकिन उनका जोखिम सफल साबित हुआ। पहले ही साल में उनके रेस्टोरेंट को उम्मीद से कहीं बेहतर प्रतिक्रिया मिली और कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद कंपनी ने धीरे-धीरे कई शहरों में विस्तार किया। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर और अन्य बड़े बाजारों में नए आउटलेट खोले गए। आज यह ब्रांड भारत की प्रमुख मैक्सिकन-प्रेरित क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन में गिना जाता है।

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हालांकि, यह सफर चुनौतियों से खाली नहीं था। शुरुआती सीलों में कंपनी को संचालन, कर्मचारियों के प्रबंधन और सप्लाई चेन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ फैसले गलत साबित हुए और नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन हर चुनौती से सीख लेकर कंपनी ने अपनी व्यवस्था को और मजबूत बनाया।

बिजनेस बढ़ने के साथ-साथ कंपनी ने अपने कच्चे माल और सप्लाई नेटवर्क को भी विकसित किया। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्थानीय किसानों और सप्लायर्स के साथ साझेदारी की गई। इससे ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और कंपनी को स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद मिली।

आज बर्ट म्यूलर का यह उद्यम सैकड़ों कर्मचारियों को रोजगार दे रहा है और सालाना करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहा है। एक छात्र के रूप में भारत आए व्यक्ति का यह सफर बताता है कि सही अवसर की पहचान, जोखिम उठाने का साहस और लगातार मेहनत किसी भी छोटे विचार को बड़े व्यवसाय में बदल सकती है।

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यह कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। कभी-कभी सफलता का सबसे बड़ा अवसर वहीं छिपा होता है, जहां हम उसे देखने की उम्मीद भी नहीं करते।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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