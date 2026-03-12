ईरान-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका ने कर दिया यह बड़ा ऐलान, ये देश भी देंगे साथ

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच एक राहतभरी खबर आ रही है। खबर पेरिस से है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा।

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच एक राहतभरी खबर आ रही है। खबर पेरिस से है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा। यह कदम ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल कीमतों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रयासों के हिस्से के रूप में उठाया गया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एपी ने दी है।

राइट ने बताया कि यह जारी करने की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होगी और प्लांड विड्राल रेट के अनुसार इसे पूरा होने में लगभग 120 दिन लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अगले एक वर्ष के भीतर लगभग 200 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई करेगा।

पिछले महीने के अंत तक अमेरिका के स्ट्रेटजिक रिजर्व में 415 मिलियन बैरल से अधिक तेल था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रिजर्व ऑयल के उपयोग के महत्व को कम करके आंका था, लेकिन बुधवार को पुष्टि की कि उनका प्रशासन "इसे थोड़ा कम करेगा" और फिर इसे भर देगा।

ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट एक समूह जो दुनिया के कई धनी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, ने बुधवार को अपने इतिहास में सबसे बड़ी मात्रा में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व जारी करने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से कार्गो शिपिंग के ठप होने के कारण ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाले प्रभावों का सामना करना है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि वह अपने सदस्यों के आपातकालीन भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल उपलब्ध कराएगी। यह 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के जवाब में IEA के 32 सदस्य देशों द्वारा जारी किए गए 182.7 मिलियन बैरल से दोगुने से अधिक है।

पेरिस स्थित IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने कहा, "यह बाजारों में रुकावट के तत्काल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल और गैस के स्थिर प्रवाह में वापसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होर्मुज स्ट्रेट के जरिए फिर से शुरू होना है।

ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में फारस की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हमले किए हैं। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और होर्मुज में कार्गो यातायात प्रभावी रूप से रुक गया है। इस स्ट्रेट से फारस की खाड़ी से हिंद महासागर की ओर लगभग पांचवां हिस्सा तेल भेजा जाता है।

IEA के अनुसार, कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की निर्यात मात्रा वर्तमान में युद्ध-पूर्व स्तर के 10% से भी कम है। बिरोल ने कहा कि प्राकृतिक गैस बाजारों की स्थिति भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिसमें एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है।

तेल कीमतों में कमी की पहल IEA की यह घोषणा एक दिन बाद आई जब ग्रुप ऑफ सेवन के ऊर्जा मंत्री कीमतें कम करने के तरीकों पर विचार करने के लिए पेरिस में मिले थे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के IEA के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैश्विक उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना "बहुत महत्वपूर्ण" है।

उन्होंने बताया कि अकेले G7 देशों द्वारा वादा की गई मात्रा कुल का 70% है, जिसमें फ्रांस 14.5 मिलियन बैरल का योगदान देगा। ट्रंप ने बाद में पुष्टि की कि उनका प्रशासन गैसोलीन की कीमतों को कम करने के प्रयास में अमेरिका के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग करेगा।

कितना कारगर होगा यह कदम? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हाइड्रोजन इनिशिएटिव से जुड़े ऊर्जा विशेषज्ञ मैक्सिम सोनिन ने कहा कि यह जारी करने का फैसला प्रभाव डालेगा, लेकिन यदि युद्ध जारी रहता है और होर्मुज स्ट्रेट ठप रहता है तो यह प्रभाव कम हो जाएगा। उन्होंने कहा, "यह सब कुछ हल करने वाला कोई जादुई उपाय नहीं है।"

स्पार्टा में तेल विश्लेषण के उपाध्यक्ष नील क्रॉस्बी ने इसे "एक छोटा बैंड-एड" बताया। उन्होंने कहा कि यह परिदृश्य पहले उद्योग के बड़े हिस्सों द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब जब होर्मुज बंद हो गया है, तो यह "पूरी तरह से आपदा" है।

राइस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज के वरिष्ठ निदेशक केनेथ मेडलॉक ने कहा कि भंडार जारी करने से बाजार शांत होंगे और कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोका जा सकेगा, जिससे अगले सप्ताह में पंप पर कीमतें कम हो सकती हैं। हालांकि, भंडार का उपयोग करने में एक व्यापार-नुकसान भी शामिल है।

सदस्य देशों का सहयोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान ने बुधवार को पुष्टि की कि वे IEA के 400 मिलियन बैरल जारी करने के अनुरोध के जवाब में अपने तेल भंडार का कुछ हिस्सा जारी करेंगे। IEA भंडार 1974 में अरब तेल प्रतिबंध के बाद स्थापित किए गए थे।

जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंत्री कैथरीना रीचे ने कहा कि IEA ने जर्मनी से अपने तेल भंडार से 2.64 मिलियन टन जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पहली मात्रा की डिलीवरी से पहले कुछ दिन लगेंगे।