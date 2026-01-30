गौतम अडानी की सीमेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट 86% गिरा, शेयर 5% लुढ़का

संक्षेप: Ambuja Cements Ltd Share Price: गौतम अडानी की सीमेंट कंपनी अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। सीमेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट 86 प्रतिशत गिर गया है। क्वार्टर रिजल्ट का असर कंपनी के शेयरों पर भी असर है।

Ambuja Cements Ltd Share Price: गौतम अडानी की सीमेंट कंपनी अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। सीमेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट 86 प्रतिशत गिर गया है। क्वार्टर रिजल्ट का असर कंपनी के शेयरों पर भी असर है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

बीएसई में अम्बुजा सीमेंट का शेयर 535.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद स्टॉक 508.05 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 4.81 प्रतिशत की गिरावट के बाद 510.20 रुपये के लेवल पर था।

कितना रहा है नेट प्रॉफिट गौतम अडानी की अगुवाई वाली इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 367 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 86 प्रतिशत गिरा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2663 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवन्यू 10180 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 20 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 8498 करोड़ रुपये रहा था।

शेयरों का ओवर आल प्रदर्शन कैसा पिछले तीन महीने में अम्बुजा लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरा है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत गिरा है। एक साल में अम्बुजा सीमेंट के शेयरों की कीमतों में 0.15 प्रतिशत चढ़ा था। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.18 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 625 रुपये और 52 वीक लो लेवल 455 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपये रहा है।