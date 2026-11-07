सेबी को एक और IPO का मिला आवेदन, शेयर बाजार में लिस्ट है पैरेंट कंपनी
मुख्य बातें
- IL JIN इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी को आवेदन किया है
- IL JIN इलेक्ट्रॉनिक्स की पैरेंट कंपनी अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्ट है
IL JIN Electronics IPO: अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड की कंपनी IL JIN इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी को आवेदन किया है। यह कंपनी आईपीओ के जरिए 2,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। आइए जान लेते हैं आईपीओ की डिटेल।
पूरी तरह फ्रेश शेयर
ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू है और इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का कोई हिस्सा नहीं है। कंपनी इस इश्यू से मिलने वाली रकम का उपयोग खुद के और अपनी सब्सिडी कंपनियों - एसेंट सर्किट्स तथा शोगिनी टेक्नोआर्ट्स द्वारा लिए गए कुछ बकाया कर्ज के भुगतान के लिए करेगी। इसके अलावा इश्यू से मिली रकम का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए प्लांट, मशीनरी और उपकरण खरीदने के साथ-साथ सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।
बता दें कि आईएल JIN इलेक्ट्रॉनिक्स एक टेक्नोलॉजी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो चार व्यावसायिक क्षेत्रों - इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं (ईएमएस), बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) मैन्युफैक्चरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक ऑटोमेशन में काम करती है।
शेयर बाजार में लिस्ट है पैरेंट कंपनी
IL JIN इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) लिमिटेड की पैरेंट कंपनी अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्ट है और इसके शेयर की बात करें तो बीते शुक्रवार को 2.66% टूटकर 6408 रुपये पर आ गया था।
4 कंपनियों को सेबी की मंजूरी
इस बीच, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड और विशेष दवा बनाने वाली कंपनी एनक्यूब एथिकल्स समेत चार कंपनियों को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, आभूषण खुदरा विक्रेता अर्जुन ज्वैलर्स और गोल्ड लोन पर केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आईएफएल फाइनेंस को भी मंजूरी मिली है। इन चारों कंपनियों ने जुलाई से एक अगस्त के बीच अपने शुरुआती दस्तावेज जमा किए थे। इन्हें 21 अक्टूबर से चार नवंबर के बीच सेबी की टिप्पणियां मिलीं।
आईपीओ की डिटेल
सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के आईपीओ का आकार करीब 3,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, एनक्यूब एथिकल्स का प्रस्तावित 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) होगा। इसके तहत प्रवर्तक मेहुल मधुसूदन शाह और मौजूदा शेयरधारक फ्रंटियर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।
इसी तरह, अर्जुन ज्वैलर्स के आईपीओ में 200 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें ओएफएस का कोई हिस्सा नहीं है। वहीं, आईएफएल फाइनेंस के प्रस्तावित आईपीओ में 3.55 करोड़ तक नए शेयर जारी किए जाएंगे और मौजूदा शेयरधारक 30 लाख तक शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें