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Oppo के साथ इस कंपनी ने किया साझेदारी का ऐलान, 3% चढ़ा शेयरों का भाव

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Amber Enterprises के शेयरों में आज 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
  • कंपनी ने ओप्पो इंडिया के साथ साझेदारी का ऐलान किया है
Oppo के साथ इस कंपनी ने किया साझेदारी का ऐलान, 3% चढ़ा शेयरों का भाव

घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट के विपरीत आज एक कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं Amber Enterprises की। कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। बीएसई में कंपनी के शेयर 3.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8249.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है।

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तेजी के पीछे क्या थी वजह

अम्बर एंटरप्राइजेज के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अम्बर एंटरप्राइजेज ने मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी का ऐलान किया है। बता दें, ओप्पो इंडिया को भारत में ओप्पो, वनप्लस और रियल मी ब्रांड्स के लिए मोबाइल फोन बनाने की अनुमति मिल गई है।

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आज सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 8249.95 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8249.95 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 7707 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।

शेयरों को ओवर आल प्रदर्शन कैसा?

बीते एक महीने में अम्बर एंटरप्राइजेज के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में स्टॉक का भाव 22 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.80 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। अम्बर एंटरप्राइजेज का 52 वीक हाई 8970 रुपये है। 52 वीक लो लेवल 5404 रुपये का है। कंपनी का मार्केट कैप 27632 करोड़ रुपये का है।

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लॉन्ग टर्म में दिया है अच्छा रिटर्न

पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 96 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में यह स्टॉक 272 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 186 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

इस कंपनी ने निवेशकों को दो बार डिविडेंड दिया है। पहली बार कंपनी ने 2019 में डिविडेंड दिया था। 2020 में कंपनी ने 2020 में डिविडेंड दिया था। दोनों बार कंपनी ने एक शेयर पर 1.60 रुपये का डिविडेंड दिया था।

बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सितंबर 2025 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 38.22 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, पब्लिक के पास तब 61.78 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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