अंबानी ने 5वें साल भी नहीं लिया सैलरी, फिर भी फैमिली को ₹3322 करोड़ की आमदनी

Ambani Ki Salary: भारत के सबसे धनी व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में भी कोई वेतन नहीं लिया। यह लगातार पांचवां साल है, जब उन्होंने अपनी सैलरी, भत्ते और अन्य प्रोत्साहन राशि लेने से इनकार किया। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया यह फैसला आज भी जारी है। 67 वर्षीय अंबानी ने FY21 के बाद से कोई वेतन नहीं लिया है, हालांकि वह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर बने हुए हैं।

परिवार और निदेशकों का वेतन अक्टूबर 2023 में रिलायंस बोर्ड में शामिल हुए अंबानी के तीनों बच्चों ईशा, अकाश और अनंत ने FY25 में प्रत्येक को ₹2.31 करोड़ वेतन मिला। इसमें ₹0.06 करोड़ सीटिंग फीस और ₹2.25 करोड़ कमीशन शामिल था। पिछले वर्ष (FY24) की तुलना में उनकी आय में मामूली वृद्धि हुई। कंपनी के अन्य कार्यकारी निदेशकों का वेतन स्थिर रहा।

निखिल और हितल मेसवानी को ₹25 करोड़ प्रत्येक को मिले, जबकि पी.एम.एस. प्रसाद को ₹19.96 करोड़ प्राप्त हुए। नीता अंबानी, जो अगस्त 2023 में बोर्ड से रिटायर हुईं, का नाम FY25 के सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है।

शून्य वेतन पर अरबों कमाई भले ही मुकेश अंबानी ने सैलरी नहीं ली हो पर उनकी कमाई अरबों में है। अंबानी परिवार के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज में 50.33% हिस्सेदारी है। कंपनी ने FY24 के लिए ₹10 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया। परिवार के पास मौजूद 332.27 करोड़ शेयरों के आधार पर, उन्हें इससे ₹3,322.7 करोड़ की आमदनी हुई। FY25 तक अंबानी और उनके बच्चों के पास कंपनी के 6.44 लाख करोड़ शेयर हैं। आगामी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है।