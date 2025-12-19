अमेजन का बड़ा फैसला, लक्जमबर्ग में छंटनी से भारतीय कर्मचारियों पर संकट

संक्षेप: Layoff: इस सप्ताह अमेजन ने वैश्विक स्तर पर 14,000 नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की। इनमें से कई कटौतियां लक्जमबर्ग स्थित उसकी टेक यूनिट से हुई हैं। इस छोटे से यूरोपीय देश में रिटेल दिग्गज अपने 4,370 कर्मचारियों में से 8.5% यानी 370 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है।

इस सप्ताह अमेजन ने वैश्विक स्तर पर 14,000 नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की। इनमें से कई कटौतियां लक्जमबर्ग स्थित उसकी टेक यूनिट से हुई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस छोटे से यूरोपीय देश में रिटेल दिग्गज अपने 4,370 कर्मचारियों में से 8.5% यानी 370 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। यह लगभग 20 वर्षों में यहां की सबसे बड़ी कटौती है।

भारतीय और विदेशी कर्मचारियों की मुसीबत इन छंटनियों का अतिरिक्त असर भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जो संभवतः छंटनी के शिकार होंगे। लक्जमबर्ग डची में अमेजन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, भारत और ट्यूनीशिया के कर्मचारी काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को नौकरी से निकाला जाता है, तो उन्हें तीन महीने के भीतर दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी या अपने देश लौटना होगा।

अमेजन कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य प्रशांत चंद्रशेखर ने ब्लूमबर्ग को बताया कि कुछ कर्मचारियों को देश छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लक्जमबर्ग में नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, खासकर जब एक साथ 370 लोग नौकरी के बाजार में आ जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी टेक कंपनियों में काम की तलाश के लिए अमेजन का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

अमेजन का बयान और स्थानीय प्रक्रिया 12 दिसंबर को कर्मचारियों को जारी एक ज्ञापन में अमेजन ने कहा कि यह कटौती "व्यापारिक जरूरतों और स्थानीय रणनीतियों को दर्शाने वाले समायोजन" हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति पैकेज "उद्योग के मानकों से कहीं बेहतर" है।

यूरोपीय संघ में कर्मचारियों को निकालने के लिए, कंपनियों को कर्मचारी प्रतिनिधियों और कभी-कभी सरकार के साथ बातचीत करनी होती है। दो सप्ताह की ऐसी चर्चा के बाद, अमेजन ने लक्जमबर्ग में नौकरी कटौती की संख्या 470 से घटाकर 370 कर दी। प्रभावित कर्मचारियों में से कई को फरवरी में उनकी नौकरी छूटने की सूचना दी जाएगी।

अमेजन और लक्जमबर्ग के रिश्ते पर असर? रिपोर्ट में कहा गया है कि 6.8 लाख आबादी वाले इस देश में अमेजन की छंटनी टेक दिग्गज और टैक्स-हेवन देश लक्जमबर्ग के अब तक के परस्पर लाभकारी रिश्ते में "रुकावट" पैदा कर सकती है।

लक्जमबर्ग अपने अपेक्षाकृत उच्च वेतन और कम इनकम टैक्स के साथ एक टैक्स-हेवन और वित्तीय केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिससे कई विदेशी कंपनियों को फायदा हुआ है। अमेजन ने 2003 से देश में लगातार विस्तार किया है और छंटनी के बाद भी यह लक्जमबर्ग का पांचवां सबसे बड़ा नियोक्ता बना रहेगा।

एआई की वजह से जा रही नौकरी एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि अधिकांश कटौती सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में होने की उम्मीद है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग बढ़ रहा है और महामारी के दौरान काम पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

टैक्स लाभ पर सवाल जनरल लक्जमबर्ग वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन (ओजीबीएल) यूनियन और अन्य यूनियनों का आरोप है कि अमेजन को लक्जमबर्ग में "अत्यधिक" कर लाभ दिए गए हैं। बीबी रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन और अन्य विदेशी कंपनियों ने लक्जमबर्ग में होल्डिंग कंपनियां स्थापित की हैं, जिनके माध्यम से वे अपने यूरोपीय संचालन को चलाते हैं।

अमेजन 2023 में यूरोपीय अदालतों द्वारा कानूनी माने गए लेखा नियमों का उपयोग करके अपने महाद्वीपीय संचालन पर नियमित रूप से घाटा दिखाता है और टैक्स बोझ को कम करता है।

पिछले साल, सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, लक्जमबर्ग स्थित होल्डिंग कंपनी अमेजन यूई सार्ल ने यूरोपीय संघ में 70.4 बिलियन यूरो (82.8 बिलियन डॉलर) की ई-कॉमर्स बिक्री की सूचना दी और लगभग इतना ही खर्च (कर्मचारी लागत सहित) दिखाया, जिससे कंपनी पर लाभ कर सिर्फ 180 मिलियन यूरो रह गया।