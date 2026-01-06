Hindustan Hindi News
₹1000 से शुरू कर सकते हैं FD, 8% तक मिलेगा ब्याज, ₹5 लाख तक का बीमा कवर भी

संक्षेप:

अमेजन पे ऐप पर FD खोलना भी काफी आसान है। इसके लिए यूज़र को अमेजन पे सेक्शन में जाकर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद ऐप पर मौजूद सभी पार्टनर बैंकों और NBFCs की FD स्कीम्स की तुलना की जा सकती है।

Jan 06, 2026 05:57 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
FD News: अमेजन पे (Amazon Pay) ने भारत में अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को और आगे बढ़ाते हुए अब फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की सुविधा शुरू कर दी है। अब तक पेमेंट, UPI, बिल भुगतान और क्रेडिट सेवाएं देने वाला अमेजन पे अब सीधे निवेश के विकल्प भी देने लगा है। इस नई सुविधा के जरिए ग्राहक बिना किसी झंझट के अलग-अलग बैंकों और NBFCs में FD कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह डिजिटल तरीके से, सिर्फ अमेजन पे ऐप के जरिए।

क्या है डिटेल

अमेजन पे की यह FD सर्विस दो NBFCs – श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस और पांच संस्थाएं - शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्लाइस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में लाई गई है। ग्राहक महज ₹1,000 से FD शुरू कर सकते हैं और इसके लिए अलग-अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी। ब्याज दरें 8% प्रति साल तक मिल रही हैं। वहीं, सीनियर सिटीजन को 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा और श्रीराम फाइनेंस महिलाओं को भी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है।

FD खोलना आसान

अमेजन पे ऐप पर FD खोलना भी काफी आसान है। इसके लिए यूज़र को अमेजन पे सेक्शन में जाकर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद ऐप पर मौजूद सभी पार्टनर बैंकों और NBFCs की FD स्कीम्स की तुलना की जा सकती है। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक या NBFC चुनकर, अवधि और राशि तय कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल KYC के जरिए ऐप पर ही पूरी हो जाती है, यानी न कोई कागजी काम और न ही बैंक जाने की जरूरत।

सुरक्षा के लिहाज से भी यह निवेश विकल्प भरोसेमंद माना जा रहा है। बैंकों में की गई FD पर DICGC के तहत ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। अमेजन पे के CEO विकास बंसल ने कहा कि कंपनी का मकसद ग्राहकों को उनकी बचत पर बेहतर रिटर्न देना और अमेजन पे को एक मजबूत डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाना है। ऐसे में जो लोग कम जोखिम और तय रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए अमेजन पे की FD सुविधा एक नया और आसान विकल्प बनकर सामने आई है।

