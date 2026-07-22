Amazon में फिर छंटनी! इस बार AI टीम से हुई कर्मचारियों की छुट्टी, कंपनी ने बताई बड़ी वजह

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल अमेजन (Amazon) ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। इस बार कंपनी ने अपने AGI (Artificial General Intelligence) यानी ऐसी एडवांस AI तकनीक पर काम करने वाली टीम में कई कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी है। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि कितने कर्मचारियों को निकाला गया है, लेकिन इसे अमेजन (Amazon) की AI रणनीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अमेजन (Amazon) ऐसे समय में यह कदम उठा रही है, जब दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां OpenAI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Meta जैसी कंपनियों के साथ AI की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं।

दरअसल, AGI (Artificial General Intelligence) सामान्य AI से काफी अलग मानी जाती है। मौजूदा AI सिस्टम केवल तय किए गए काम कर सकते हैं, लेकिन AGI ऐसी तकनीक है, जो इंसानों की तरह सोचने, सीखने, फैसले लेने और खुद नई चीजें सीखकर काम करने में सक्षम हो सकती है। यही वजह है कि इसे AI की अगली और सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा है। अमेजन (Amazon) भी पिछले कई सालों से बड़े AI मॉडल विकसित कर रही है और AGI पर भारी निवेश कर रही है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अमेजन (Amazon) का AI पर फोकस पहले की तरह मजबूत है और यह कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। लेकिन अब कंपनी उन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है, जिनका सीधा फायदा ग्राहकों को मिले। इसी रणनीति के तहत कुछ टीमों का पुनर्गठन किया जा रहा है और कुछ पद खत्म किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि ऐसे फैसले आसान नहीं होते, लेकिन तेजी से काम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए यह जरूरी है।

अमेजन (Amazon) के AGI डिवीजन में पिछले कुछ महीनों से लगातार बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कंपनी के वरिष्ठ AI अधिकारी रोहित प्रसाद पिछले साल के अंत में अमेजन (Amazon) छोड़ चुके हैं। इसके बाद AGI लैब के प्रमुख डेविड लुआन ने भी फरवरी में इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2025 में अमेजन (Amazon) ने अपने AGI से जुड़े काम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीटर डीसैंटिस के नेतृत्व में ला दिया था। अब यही टीम सिलिकॉन चिप डेवलपमेंट और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स की भी जिम्मेदारी संभाल रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदीब शाना और विशाल शर्मा के नेतृत्व वाली AGI टीमों के कर्मचारियों पर इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कई कर्मचारियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी नौकरी जाने की जानकारी भी साझा की है। हालांकि, अमेजन (Amazon) ने अब तक प्रभावित कर्मचारियों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है।