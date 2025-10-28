Hindustan Hindi News
Amazon Layoffs: अमेजन करने जा रहा है 30000 लोगों की छंटनी, रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप

Tue, 28 Oct 2025 07:43 AMTarun Pratap Singh मिंट
Amazon Layoffs: दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन 2022 के बाद सबसे बड़ी छंटनी करने जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी मंगलवार यानी 28 अक्टूबर से यह छंटनी शुरू करेगी। 30,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। रिपोर्ट के अनुसार इन्हें कंपनी से निकाला जा सकता है।

क्यों हो रही है यह छंटनी

अमेजन यह छंटनी अपने खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने कोविड-19 के दौरान कंपनी जमकर लोगों को नौकरी पर रखा था। यही भी एक वजह छंटनी की बताई जा रही है। बता दें, कोविड-19 के समय में ऑनलाइन डिमांड काफी तेजी के साथ बढ़ गई थी। जिसके बाद कंपनी ने जमकर हायरिंग की थी।

करीब 10% लोगों की छंटनी

अमेजन में इस समय 3,50,000 लोग काम करते हैं। इस हिसाब से करीब 10 प्रतिशत लोगों की छंटनी करने जा रहा है। कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने और तेजी के साथ ग्रोथ करने की तरफ अधिक ताकत से लग रही है। ई-कॉमर्स कंपनी बदलते आर्थिक माहौल और ग्राहकों में खर्च में की कटौती की वजह से भी सतर्क दिखाई दे रही है।

2022 में भी अमेजन ने की थी बड़ी छंटनी

इससे पहले अमेजन ने 2022 में बड़ी छंटनी की थी। तब कंपनी ने करीब 27000 लोगों को बिजनेस यूनिट से निकाला था। इसी महीने की शुरुआत में फॉर्च्यून ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेजन अपने स्टाफ में 15 प्रतिशत की कटौती करेगा।

छंटनी के मसले पर अमेजन की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ना ही ई-कॉमर्स कंपनी ने छंटनी की कोई जानकारी दी है। बता दें, अमेजन के अलावा कई दिग्गज कंपनियों ने भी कोविड और उसके बाद छंटनी की है। इसके पीछे की वजह कंपनियों ने डिमांड का कम होना बताया है।

एआई का भी असर लोगों की नौकरियों पर दिख रहा है। कंपनियां कई सेक्शन में मैनुअल से ऑटोमेशन पर जा रही है। जिससे कर्मचारियों की डिमांड कम हो रही है।

