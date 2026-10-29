सुबह आया ईमेल और चली गई 250 कर्मचारियों की गई नौकरी…अमेजन में बड़ी छंटनी की खबर

मुख्य बातें

Amazon Layoffs: ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) में एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी हुई है। कंपनी ने अपने डिवाइस एंड सर्विस डिवीजन में करीब 250 पदों को खत्म करने का फैसला किया है। प्रभावित कर्मचारियों को बुधवार सुबह ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी गई। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कंपनी ने हाल ही में नए Kindle ई-रीडर और टैबलेट लॉन्च किए हैं। इस बड़ी छंटनी से टेक इंडस्ट्री में चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है।

Amazon ने रॉयटर्स की पूछताछ के बाद छंटनी की पुष्टि की। कंपनी के मुताबिक, इस कदम का मकसद कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना और कर्मचारियों की संख्या को कंपनी की प्रोडक्ट योजनाओं के अनुरूप रखना है। मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, छंटनी से प्रभावित ज्यादातर कर्मचारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े थे। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अमेजन (Amazon) ने कुछ पदों को खत्म करने का मुश्किल फैसला लिया है। हालांकि, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों और टीमों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की।

Amazon में किन कर्मचारियों की गई नौकरी?

ताजा छंटनी अमेजन (Amazon) के डिवाइस सर्विसेस (Devices and Services) डिवीजन में हुई है। यह विभाग Kindle ई-रीडर, Alexa वॉयस असिस्टेंट से लैस डिवाइस और कंपनी के अन्य कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार अधिकतम 250 पद खत्म किए गए हैं। कर्मचारियों को बुधवार सुबह ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए इसकी सूचना मिली।

डिवाइस एंड सर्विसेस (Devices and Services) डिवीजन में मानव संसाधन विभाग की उपाध्यक्ष Cherie Robinson ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में बताया कि कंपनी ने अपने इंफ्रा का रिव्यू किया था। इस रिव्यू के बाद कुछ पदों को खत्म करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, Amazon ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन-किन टीमों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है या कितने कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से नौकरी छोड़नी होगी।

Kindle और टैबलेट लॉन्च के बाद भी क्यों हुई छंटनी?

अमेजन (Amazon) ने छंटनी की वजह कारोबार को अधिक कुशल बनाना और कर्मचारियों की संख्या को अपनी भविष्य की प्रोडक्ट योजनाओं के अनुरूप करना बताया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कंपनी अपने डिवाइस कारोबार में नए प्रोडक्ट पेश कर रही है। हाल ही में अमेजन (Amazon) ने नए Kindle ई-रीडर और टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च किए थे। बुधवार को कंपनी ने एलेक्सा (Alexa) से संचालित एक नया अलार्म क्लॉक और फोटो फ्रेम भी पेश किया। इससे साफ है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च और कर्मचारियों की संख्या में बदलाव एक साथ हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि किसी खास प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को बंद करने के कारण ये पद खत्म किए गए हैं।

अक्टूबर में दूसरी बार Amazon ने की छंटनी

Amazon में यह हाल के हफ्तों में छंटनी का दूसरा बड़ा मामला है। अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी ने अपने मुख्य रिटेल कारोबार में करीब 1,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म की थीं। हालिया छंटनी डिवाइस एंड सर्विसेस (Devices and Services) डिवीजन में हुई है, जबकि पहले की कटौती रिटेल कारोबार में की गई थी। दोनों विभागों का काम अलग है, लेकिन इन फैसलों से पता चलता है कि कंपनी अपने इंफ्रा और कर्मचारियों की जरूरतों का रिव्यू कर रही है। Amazon का रिटेल कारोबार ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ा है, जबकि डिवाइस एंड सर्विसेस (Devices and Services) विभाग उपभोक्ताओं के लिए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विकसित करता है।

AI की बढ़ती मांग के बीच Amazon का बड़ा निवेश

एक तरफ Amazon कुछ विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटा रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। Amazon के CEO Andy Jassy ने पहले कहा था कि कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा Amazon Web Services (AWS) की क्षमता का बड़ा हिस्सा 2027 तक बुक हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया था कि 2028 की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही ग्राहकों के लिए प्रतिबद्ध है।

2026 में करीब 220 अरब डॉलर खर्च करने की योजना

Amazon ने पहले 2026 के लिए लगभग 220 अरब डॉलर के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च का अनुमान दिया था। इसमें कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से जुड़े निवेश शामिल हैं। इस बीच कंपनी 29 अक्टूबर को तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करने वाली है। निवेशकों की नजर इन नतीजों पर रहेगी, क्योंकि इससे कंपनी के कारोबार, खर्च और भविष्य की निवेश योजनाओं को लेकर नई जानकारी मिल सकती है।

Amazon के कर्मचारियों और निवेशकों के लिए आगे क्या?

Amazon की ताजा छंटनी का सीधा असर डिवाइस एंड सर्विसेस (Devices and Services) डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। कंपनी ने इसे कामकाज बेहतर बनाने और प्रोडक्ट रणनीति के अनुरूप टीमों को व्यवस्थित करने का कदम बताया है। दूसरी ओर AI और क्लाउड कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग कंपनी के लिए निवेश के नए अवसर पैदा कर रही है। ऐसे में आगे यह देखना अहम होगा कि Amazon अपने खर्च और कर्मचारियों की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाती है और नए प्रोडक्ट्स व टेक्नोलॉजी से कितनी कमाई कर पाती है।