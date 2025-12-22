Hindustan Hindi News
जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने किया अरबों का डोनेशन, अमेजन में 43% घटाई हिस्सेदारी

जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने किया अरबों का डोनेशन, अमेजन में 43% घटाई हिस्सेदारी

संक्षेप:

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी और अरबपति मैकेंजी स्कॉट (Mackenzie Scott) 2025 में 7.1 बिलियन डॉलर का डोनेशन किया है। जोकि उनका अबतक का किसी साल में यह सबसे बड़ा योगदान है।

Dec 22, 2025 08:26 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी और अरबपति मैकेंजी स्कॉट (Mackenzie Scott) 2025 में 7.1 बिलियन डॉलर का डोनेशन किया है। जोकि उनका अबतक का किसी साल में यह सबसे बड़ा योगदान है। उनकी वेबसाइट Yield Giving पर अपडेट की गई जानकारी के अनुसार मैकेंजी स्कॉट ने 186 संस्थाओं को यह दान दिया है। जिसमें विश्वविद्यालय, पर्यावरण और समाज में समानता के लिए काम करने वाली संस्थाएं शामिल हैं।

मैंकेंजी स्टॉक अपने पोस्ट में लिखती हैं, “पिछले दिसंबर में मेरे पोस्ट के बाद से अबतक मैंने विश्व भर में अलग-अलग संस्थाओं को 7,166,000,000 डॉलर दिए हैं।

हॉवर्ड के इतिहास में दिया सबसे बड़ा डोनेशन

इस साल की शुरुआत में मैंकेंजी स्कॉट ने 88 मिलियन डॉलर हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को डोनेट किया था। जोकि स्कूल के 158 सालों के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा योगदान है। हॉवर्ड के अलावा 55 वर्षीय स्कॉट ने 42 मिलियन डॉलर 10,000 डिग्री को डोनेट किया था। बता दें, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मैकेंजी स्कॉट ने को नंबर डोनेशन के मामले में वारेंट बफेट और बिल गेट्स के बाद आता है।

मैकेंजी स्कॉट का नेटवर्थ

इसी साल सितंबर में मैकेंजी स्कॉट ने दी जानकारी में बताया था कि उन्होंने अमेजन में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। मैकेंजी स्कॉट ने 12.6 बिलियन डॉलर की कीमत के शेयर बेचे हैं। इस समय स्कॉट के पास अमेजन के 81.10 मिलियन शेयर हैं। जोकि पिछले साल की तुलना में 58 मिलियन कम हैं। बता दें, मैकेंजी स्कॉक ने अपनी हिस्सदारी के 42 प्रतिशत शेयरों को बेच दिया है।

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मैकेंजी स्कॉट की नेटवर्थ 29.90 बिलियन डॉलर की है। जोकि उन्हें दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बनाता है। बता दें, जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट 2019 में अलग हुए थे।

