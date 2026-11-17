मुख्य बातें

जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन और सुनील मित्तल के भारती ग्रुप के बीच भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कारोबार को लेकर बड़ी डील हो सकती है।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कारोबार में एंट्री के लिए छटपटा रहे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के लिए बुरी खबर है। दुनिया के दूसरे सबसे रईस जेफ बेजोस उन्हें चुनौती देने जा रहे हैं। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन और सुनील मित्तल के भारती ग्रुप के बीच भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कारोबार को लेकर बड़ी डील हो सकती है। दोनों कंपनियों के बीच इस संबंध में एडवांस स्तर पर बातचीत चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत का नेतृत्व भारती एयरटेल के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल कर रहे हैं।

प्रस्तावित समझौते के तहत भारती ग्रुप भारत में अमेजन की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी अमेजन लियो के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड गेटवे के मैनेजमेंट में भूमिका निभा सकता है। इससे अमेजन को भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने में मदद मिलेगी।

भारती ग्रुप के चेयरमैन सुनील मित्तल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट कारोबार में अपना अलग नेटवर्क खड़ा करने के बजाय ग्लोबल कंपनियों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता देगी। भारती ग्रुप की Eutelsat OneWeb में भी करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी है।

भारत ने अभी तक सैटकॉम सेवाओं के लिए अनुमति नहीं दी है सुनील मित्तल का कहना है कि भारती ग्रुप 'वनवेब' में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30% करने के लिए तैयार है, लेकिन वे मेजोरिटी कंट्रोल नहीं लेंगे। नए नियमों के लागू होने से पहले यूटेलसैट वनवेब, जियो सैटेलाइट और स्टारलिंक जैसी अन्य सैटकॉम कंपनियों को GMPCS ऑथराइजेशन के साथ यूनिफाइड लाइसेंस मिल चुका था। उनके लाइसेंस 20 साल तक मान्य रहेंगे। गौरतलब है कि भारत ने अभी तक सैटकॉम सेवाओं के लिए अनुमति नहीं दी है, क्योंकि सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया अभी लंबित है।

मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, "यह दोनों कंपनियों के लिए फायदे की स्थिति हो सकती है, अमेजन को मंजूरी लेने में लगने वाले समय की काफी बचत होगी, जबकि भारती एयरटेल को पर्याप्त सैटेलाइट क्षमता मिल जाएगी।"

स्टारलिंक को मिलेगी चुनौती भारत के सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में पहले से ही एलन मस्क की स्टारलिंक, भारती ग्रुप द्वारा समर्थित Eutelsat OneWeb और रिलायंस जियो की मौजूदगी है। ऐसे में अमेजन की एंट्री से इस सेक्टर में कंपटीशन और तेज होने की उम्मीद है।

Amazon Leo भारत में 3 टेराबिट प्रति सेकंड (Tbps) क्षमता की मंजूरी मांग रहा है। वहीं, स्टारलिंक को 600 गीगाबिट प्रति सेकंड (Gbps) क्षमता की मंजूरी मिली है। दूसरी ओर, जियो भी अपने सैटेलाइट नेटवर्क के लिए 3.5 Tbps क्षमता हासिल करने की योजना बना रहा है।