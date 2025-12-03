Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़amazing stocks 5593 percent earnings in 3 years returns that fulfill investors dreams
गजब के शेयर: 3 साल में 5593% की कमाई, निवेशकों के सपनों को रंगीन रिटर्न

संक्षेप:

Multibagger Stocks: लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड ने पिछले तीन सालों में निवेशकों को 5,593% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है, जो इसे टॉप परफॉर्मर बनाता है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2,370% के रिटर्न से दूसरा स्थान हासिल किया।

Wed, 3 Dec 2025 08:55 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय शेयर बाजार में लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड ने पिछले तीन सालों में निवेशकों को 5,593% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है, जो इसे टॉप परफॉर्मर बनाता है। वर्तमान कीमत 1,211 रुपये पर पहुंची कंपनी का मूल्य तीन साल पहले महज 553 रुपये था, जो इस उछाल को दर्शाता है। स्टील और माइनिंग सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन के दम पर यह ग्रोथ हासिल हुई।

आयरन ओर वॉल्यूम और स्पंज से धमाकेदार ग्रोथ

लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी ने तीन साल में 5,593% रिटर्न दिया, मुख्यतः महाराष्ट्र के सबसे बड़े हाई-ग्रेड आयरन ओर माइनिंग लीज (2057 तक) से प्रेरित। H1FY25 में आयरन ओर और स्पंज आयरन वॉल्यूम व रियलाइजेशन में 26% YoY रेवेन्यू ग्रोथ और 37% EBITDA बढ़ोतरी हुई, जो PAT को 30% ऊपर ले गई। कंपनी का ROE मजबूत रहा और लॉन्ग-टर्म स्टील डिमांड ने इसे फायदा पहुंचाया। अन्य दिग्गजों की रेस

ऑथम इन्वेस्टमेंट का जलवा

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2,370% के रिटर्न से दूसरा स्थान हासिल किया, जहां शेयर की कीमत 722 रुपये से 2,613 रुपये हो गई। इसके पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज में तेज वृद्धि रही।

इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट और इंफ्रा बूस्ट

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के 2,370% रिटर्न के पीछे इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट (60% रेवेन्यू), इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (30%) और एडवाइजरी सर्विसेज प्रमुख। FY22 में 25% YoY रेवेन्यू ग्रोथ हुई, ग्रॉस मार्जिन 50%, ऑपरेटिंग 30% और नेट 20% तक पहुंचे; डेट-टू-इक्विटी 0.67 ने स्थिरता दी। सरकारी खर्च से इंफ्रा सेगमेंट 50% बढ़ा।

जीई टीएंडडी इंडिया

वहीं, जीई टीएंडडी इंडिया ने 2,095% रिटर्न के साथ तीसरा स्थान पाया, 2,722 रुपये से बढ़कर 2,852 रुपये पर।

ऑर्डर बुक और मार्जिन एक्सपैंशन

जीई टीएंडडी इंडिया ने 2,095% रिटर्न अर्जित किया, Q3FY25 में 28% रेवेन्यू ग्रोथ (₹10.7 बिलियन) और ₹20.8 बिलियन ऑर्डर बुकिंग से। तीन सालों में 36.5% रेवेन्यू CAGR और लगातार मार्जिन विस्तार पावर इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा। सेफ्टी, क्वालिटी और कॉस्ट फोकस ने सस्टेनेबल ग्रोथ सुनिश्चित की।

फोर्स मोटर्स: 1,056% रिटर्न, ऑटो सेक्टर की चमक।

बीएसई: 1,390% ग्रोथ, एक्सचेंज मार्केट का दबदबा।

पीटीसी इंडस्ट्रीज: 749% से अधिक, एयरोस्पेस में उड़ान।

क्यों चमके ये स्टॉक?

इन कंपनियों ने हाई वॉल्यूम (जैसे बीएसई का 24 लाख शेयर) और मजबूत एसेट टर्नओवर दिखाया, जो सेक्टरल बूम जैसे डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा से जुड़ा। हालांकि, हालिया 1W-1M रिटर्न में उतार-चढ़ाव दिखा, जैसे लॉयड्स में -0.73%। लंबी अवधि के निवेशक इनके पोटेंशियल अपसाइड पर नजर रखें।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

