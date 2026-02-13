मार्केट में भूचाल के बीच इस शेयर का कमाल, 10% से अधिक उछल गया स्टॉक

जी मीडिया के शेयर शुक्रवार 13 फरवरी को में कारोबार के दौरान 10% से अधिक की तेजी देखी गई। यह उछाल दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) में कंपनी के मुनाफे में लौटने के बाद आया है। वह भी तब जब बाजार में भूचाल है। सेंसेक्स-निफ्टी पस्त हैं और टेक शेयर धड़ाम।

जी मीडिया के शेयर शुक्रवार 13 फरवरी को में कारोबार के दौरान 10% से अधिक की तेजी देखी गई। यह उछाल दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) में कंपनी के मुनाफे में लौटने के बाद आया है। वह भी तब जब बाजार में भूचाल है। सेंसेक्स-निफ्टी पस्त हैं और टेक शेयर धड़ाम। आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बनी आशंकाओं के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई।

तिमाही नतीजे: घाटे से निकलकर मुनाफे की ओर जी ग्रुप की इस कंपनी ने Q3FY26 में 5,277 लाख रुपये का शुद्ध लाभ (PAT) दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही (Q3FY25) में कंपनी को 2,421 लाख रुपये का घाटा हुआ था। कंसोलिडेटेड आधार पर परिचालन से राजस्व में सालाना आधार पर 50.72% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जो 15,945 लाख रुपये से बढ़कर 24,032 लाख रुपये हो गया।

कंटेंट आर्काइव से मिली नई आमदनी: कंपनी की मजबूत राजस्व वृद्धि को आय के नए स्रोतों से समर्थन मिला। खासतौर पर कंटेंट आर्काइव लाइसेंसिंग से इस तिमाही में 8,019 लाख रुपये का योगदान मिला।

स्टैंडअलोन कारोबार: लागत घटने से मुनाफा बढ़ा स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी का राजस्व 11,735 लाख रुपये पर लगभग स्थिर रहा, जो कोर कारोबार की स्थिरता दिखाता है। हालांकि, प्रॉफिटेबिलिटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्टैंडअलोन PAT पिछले साल के 36 लाख रुपये से बढ़कर 640 लाख रुपये हो गया। यह सुधार सख्त कॉस्ट कंट्रोल से हुआ, क्योंकि कुल खर्च घटकर 144.13 करोड़ रुपये से 140.72 करोड़ रुपये रह गया।

नौ महीने के नतीजे: घाटे से उबरकर मुनाफा 31 दिसंबर 2025 तक के नौ महीनों में जी मीडिया ने कंसोलिडेटेड PAT 2,843 लाख रुपये दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 8,266 लाख रुपये का घाटा था। नौ महीनों में परिचालन से राजस्व 337.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 458.98 करोड़ रुपये हो गया, जो कंपनी के प्रदर्शन में लगातार सुधार को रेखांकित करता है।

आज बाजार में भूचाल भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ 25,571 के स्तर पर खुला और कारोबार के शुरुआत में ही 25,513 का निचला स्तर छू गया। यह इंट्राडे में करीब 300 अंक लुढ़का। वहीं, सेंसेक्स 82,902 पर खुला और कुछ ही मिनटों में 82,771 के आज के निचले स्तर पर पहुंच गया। इंट्राडे में इसने 900 अंक से अधिक का गोता लगाया। इसी तरह, बैंक निफ्टी 60,504 के निचले स्तर पर खुला और 60,359 का इंट्राडे निचला स्तर छू गया, जिससे शुरुआती कारोबार में ही इसे 376 अंकों का नुकसान उठाना पड़ा।