Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

मार्केट में भूचाल के बीच इस शेयर का कमाल, 10% से अधिक उछल गया स्टॉक

Feb 13, 2026 11:50 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जी मीडिया के शेयर शुक्रवार 13 फरवरी को में कारोबार के दौरान 10% से अधिक की तेजी देखी गई। यह उछाल दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) में कंपनी के मुनाफे में लौटने के बाद आया है। वह भी तब जब बाजार में भूचाल है। सेंसेक्स-निफ्टी पस्त हैं और टेक शेयर धड़ाम।

मार्केट में भूचाल के बीच इस शेयर का कमाल, 10% से अधिक उछल गया स्टॉक

जी मीडिया के शेयर शुक्रवार 13 फरवरी को में कारोबार के दौरान 10% से अधिक की तेजी देखी गई। यह उछाल दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) में कंपनी के मुनाफे में लौटने के बाद आया है। वह भी तब जब बाजार में भूचाल है। सेंसेक्स-निफ्टी पस्त हैं और टेक शेयर धड़ाम। आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बनी आशंकाओं के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई।

तिमाही नतीजे: घाटे से निकलकर मुनाफे की ओर

जी ग्रुप की इस कंपनी ने Q3FY26 में 5,277 लाख रुपये का शुद्ध लाभ (PAT) दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही (Q3FY25) में कंपनी को 2,421 लाख रुपये का घाटा हुआ था। कंसोलिडेटेड आधार पर परिचालन से राजस्व में सालाना आधार पर 50.72% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जो 15,945 लाख रुपये से बढ़कर 24,032 लाख रुपये हो गया।

कंटेंट आर्काइव से मिली नई आमदनी: कंपनी की मजबूत राजस्व वृद्धि को आय के नए स्रोतों से समर्थन मिला। खासतौर पर कंटेंट आर्काइव लाइसेंसिंग से इस तिमाही में 8,019 लाख रुपये का योगदान मिला।

ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में बवंडर: 900 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्यों घबराए निवेशक?
ये भी पढ़ें:₹2000 उछला सोना, एमसीएक्स पर चांदी ₹5600 हुई महंगी, क्या हैं इस तेजी के राज
ये भी पढ़ें:AI के डर से IT शेयरों में भूचाल, निवेशकों के लिए आज ब्लैक फ्राइडे

स्टैंडअलोन कारोबार: लागत घटने से मुनाफा बढ़ा

स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी का राजस्व 11,735 लाख रुपये पर लगभग स्थिर रहा, जो कोर कारोबार की स्थिरता दिखाता है। हालांकि, प्रॉफिटेबिलिटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्टैंडअलोन PAT पिछले साल के 36 लाख रुपये से बढ़कर 640 लाख रुपये हो गया। यह सुधार सख्त कॉस्ट कंट्रोल से हुआ, क्योंकि कुल खर्च घटकर 144.13 करोड़ रुपये से 140.72 करोड़ रुपये रह गया।

नौ महीने के नतीजे: घाटे से उबरकर मुनाफा

31 दिसंबर 2025 तक के नौ महीनों में जी मीडिया ने कंसोलिडेटेड PAT 2,843 लाख रुपये दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 8,266 लाख रुपये का घाटा था। नौ महीनों में परिचालन से राजस्व 337.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 458.98 करोड़ रुपये हो गया, जो कंपनी के प्रदर्शन में लगातार सुधार को रेखांकित करता है।

आज बाजार में भूचाल

भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ 25,571 के स्तर पर खुला और कारोबार के शुरुआत में ही 25,513 का निचला स्तर छू गया। यह इंट्राडे में करीब 300 अंक लुढ़का। वहीं, सेंसेक्स 82,902 पर खुला और कुछ ही मिनटों में 82,771 के आज के निचले स्तर पर पहुंच गया। इंट्राडे में इसने 900 अंक से अधिक का गोता लगाया। इसी तरह, बैंक निफ्टी 60,504 के निचले स्तर पर खुला और 60,359 का इंट्राडे निचला स्तर छू गया, जिससे शुरुआती कारोबार में ही इसे 376 अंकों का नुकसान उठाना पड़ा।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Stocks Share Market Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़amazing of this stock amid the flurry in the market,the stock jumped more than 10 percent
;;;