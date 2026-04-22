इस एक खबर से रॉकेट बने बैटरी से जुड़ी इस कंपनी के शेयर, 15% का उछाल; हासिल की ये बड़ी कामयाबी
अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी अपनी लिथियम-आयन स्ट्रेटजी को तेज कर रही है। इसमें तेजी से बढ़ते टेलीकॉम और डेटा सेंटर सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, 80 देशों को एक्सपोर्ट करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
ऑटोमोटिव बैटरी बनाने वाली कंपनी अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी (Amara Raja Energy & Mobility) के शेयरों में आज बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह कंपनी के लिथियम एनर्जी स्टोरेज बिजनेस में नए सिरे से जोर देने की खबरें मानी जा रही हैं। NSE के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, शेयर 893.90 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जो 120.10 रुपए या 15.52% ज्यादा था।
दरअसल, मनीकंट्रोल ने रिपोर्ट किया था कि अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी अपनी लिथियम-आयन स्ट्रेटजी को तेज कर रही है। इसमें तेजी से बढ़ते टेलीकॉम और डेटा सेंटर सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, 80 देशों को एक्सपोर्ट करने का भी लक्ष्य रखा गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विक्रम गौरिनेनी ने मनीकंट्रोल को बताया कि कंपनी तेलंगाना में एक सेल पायलट फ़ैसिलिटी शुरू करने की तैयारी कर रही है।
गौरिनेनी ने कहा कि इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन देने वाली यह कंपनी ग्राहकों के साथ मिलकर लेड-एसिड बैटरी से लिथियम-आधारित एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन की ओर बढ़ने पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा, "पिछले कई सालों से हम कम-वोल्टेज मोबिलिटी और टेलीकॉम के लिए लिथियम पैक का बिजनेस कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में लिथियम की कुल इंस्टॉलेशन एक गीगावाट घंटे से ज्यादा हो गई है। यह हमारे लिए बस एक छोटा सा कदम है।"
कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। उसे लगता है कि इस साल अकेले इस सेक्टर में लगभग 1.5 GWh अतिरिक्त लिथियम लगाया जाएगा। अमारा राजा जून में अपनी पायलट फैसिलिटी में सेल का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार है। गौरिनेनी ने कहा, "पहली कैपिसिटी जून में शुरू हो रही है। यह एक कमर्शियल क्वालिफिकेशन प्लांट है। असल में एक पायलट प्लांट, जिसका मकसद ग्राहकों की टेस्टिंग के लिए सेल देना है। अगर इसे पूरी क्षमता से चलाया जाए, तो यह 60 से 100 MWh तक सेल दे सकता है।"
कंपनी अपनी पहली गीगा फैसिलिटी, जिसकी कैपिसिटी 2 GWh है, उसे 2027 के आखिर तक चालू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, "यह मुख्य रूप से मोबिलिटी मार्केट की जरूरतों को पूरा करेगी। इसके एक साल बाद ESS और स्टेशनरी स्टोरेज की सुविधा भी शुरू हो जाएगी।"
अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड (ARE&M), जो पहले अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड थी, भारत की प्रमुख ऊर्जा और गतिशीलता समाधान प्रदाता कंपनी है। अमारा राजा समूह का हिस्सा यह कंपनी ऑटोमोटिव और औद्योगिक लेड-एसिड बैटरी का बड़ा निर्माता है, जो अमरॉन (Amaron) जैसे प्रसिद्ध ब्रांड बनाती है। अब कंपनी 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ EV सेल और गीगाफैक्ट्री में विस्तार कर रही है।
डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें