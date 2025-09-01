Amanta Healthcare IPO Fully subscribe day 1 gmp surges 25 rupees premium खुलते ही पूरा भर गया यह IPO, पहले ही दिन 4.61 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP में भी तेजी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Amanta Healthcare IPO Fully subscribe day 1 gmp surges 25 rupees premium

खुलते ही पूरा भर गया यह IPO, पहले ही दिन 4.61 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP में भी तेजी

कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर पूरा भर गया। आईपीओ पहले दिन मजबूत मांग के साथ बंद हुआ, जिसमें मुख्यतः खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से मांग रही। निवेशकों के पास मेनबोर्ड इश्यू के लिए आवेदन करने हेतु 3 सितंबर, बुधवार तक का समय है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:22 PM
share Share
Follow Us on
खुलते ही पूरा भर गया यह IPO, पहले ही दिन 4.61 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP में भी तेजी

Amanta Healthcare IPO: अमांता हेल्थकेयर के आईपीओ को निवेशकों द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पहले ही दिन इस इश्यू को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया। कंपनी का आईपीओ आज सोमवार, 1 सितंबर को निवेश के लिए ओपन हुआ। कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर पूरा भर गया। आईपीओ पहले दिन मजबूत मांग के साथ बंद हुआ, जिसमें मुख्यतः खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से मांग रही। निवेशकों के पास मेनबोर्ड इश्यू के लिए आवेदन करने हेतु 3 सितंबर, बुधवार तक का समय है।

अमांता हेल्थकेयर आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति

अमांता हेल्थकेयर आईपीओ 4.61 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ। इसमें 3,22,83,629 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 70,00,000 थी। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 6.71 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के हिस्से को 5.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) का हिस्सा 0.04 गुना बुक हुआ। इसका प्राइस बैंड 126 रुपये है।

अमांता हेल्थकेयर आईपीओ जीएमपी

आज अमांता हेल्थकेयर आईपीओ जीएमपी ₹25 है। मौजूदा जीएमपी और आईपीओ पर अमांता हेल्थकेयर के शेयर ₹151 पर सूचीबद्ध हो सकते हैं, जो आईपीओ मूल्य से 20% अधिक है। हालांकि, निवेशकों को केवल GMP के आधार पर ही IPO में निवेश करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें कंपनी के मूल सिद्धांतों और अपनी जोखिम क्षमता पर भी विचार करना चाहिए।

अमांता हेल्थकेयर IPO डिटेल

₹126 करोड़ मूल्य का अमांता हेल्थकेयर IPO पूरी तरह से 1 करोड़ शेयरों की नई बिक्री है। अमांता हेल्थकेयर IPO का मूल्य बैंड ₹120 से ₹126 प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सिविल निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण और हरियाला, खेड़ा, गुजरात में स्टेरीपोर्ट की एक नई विनिर्माण लाइन स्थापित करने हेतु इक्विपमेंट, प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए करेगी। साथ ही इसका उपयोग सिविल निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के फाइनेंस, हरियाला, खेड़ा, गुजरात में एसवीपी के लिए एक नई विनिर्माण लाइन स्थापित करने हेतु उपकरण, संयंत्र और मशीनरी की खरीद; और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।