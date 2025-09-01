खुलते ही पूरा भर गया यह IPO, पहले ही दिन 4.61 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP में भी तेजी

कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर पूरा भर गया। आईपीओ पहले दिन मजबूत मांग के साथ बंद हुआ, जिसमें मुख्यतः खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से मांग रही। निवेशकों के पास मेनबोर्ड इश्यू के लिए आवेदन करने हेतु 3 सितंबर, बुधवार तक का समय है।

Amanta Healthcare IPO: अमांता हेल्थकेयर के आईपीओ को निवेशकों द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पहले ही दिन इस इश्यू को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया। कंपनी का आईपीओ आज सोमवार, 1 सितंबर को निवेश के लिए ओपन हुआ। कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर पूरा भर गया। आईपीओ पहले दिन मजबूत मांग के साथ बंद हुआ, जिसमें मुख्यतः खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से मांग रही। निवेशकों के पास मेनबोर्ड इश्यू के लिए आवेदन करने हेतु 3 सितंबर, बुधवार तक का समय है।

अमांता हेल्थकेयर आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति अमांता हेल्थकेयर आईपीओ 4.61 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ। इसमें 3,22,83,629 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 70,00,000 थी। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 6.71 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के हिस्से को 5.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) का हिस्सा 0.04 गुना बुक हुआ। इसका प्राइस बैंड 126 रुपये है।

अमांता हेल्थकेयर आईपीओ जीएमपी आज अमांता हेल्थकेयर आईपीओ जीएमपी ₹25 है। मौजूदा जीएमपी और आईपीओ पर अमांता हेल्थकेयर के शेयर ₹151 पर सूचीबद्ध हो सकते हैं, जो आईपीओ मूल्य से 20% अधिक है। हालांकि, निवेशकों को केवल GMP के आधार पर ही IPO में निवेश करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें कंपनी के मूल सिद्धांतों और अपनी जोखिम क्षमता पर भी विचार करना चाहिए।