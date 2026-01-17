Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Amagi Media Labs IPO subscribed more than 30 times GMP reasched 26 rupee check details here
30 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, GMP दिखा रहा 26 रुपये का फायदा, IPO पर निवेशकों ने जमकर लगाया दांव

30 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, GMP दिखा रहा 26 रुपये का फायदा, IPO पर निवेशकों ने जमकर लगाया दांव

संक्षेप:

Amagi Media Labs IPO पर निवेशकों ने ताबड़तोड़ दांव लगाया गया है। आईपीओ को तीन दिन के ओपनिंग के दौरान 30 गुना से अधिक दांव लगाया है। ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा प्रदर्शन जारी है। आज का जीएमपी 26 रुपये का फायदा एक शेयर पर दिखा रहा है।

Jan 17, 2026 10:24 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Amagi Media Labs IPO पर निवेशकों ने ताबड़तोड़ दांव लगाया गया है। आईपीओ को तीन दिन के ओपनिंग के दौरान 30 गुना से अधिक दांव लगाया है। ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा प्रदर्शन जारी है। आज का जीएमपी 26 रुपये का फायदा एक शेयर पर दिखा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किस कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन?

इस मेनबोर्ड आईपीओ को रिटेल कैटगरी में 9.54 गुना, क्यूआईबी में 33.13 गुना और एनआईआई में 38.26 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। यह मेनबोर्ड आईपीओ 13 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक खुला हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 804.88 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ये भी पढ़ें:20 जनवरी को आ रहा है एक और बड़ा IPO, ₹1907 करोड़ साइज

क्या है प्राइस बैंड?

आईपीओ का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 41 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14801 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही पड़ा था। बता दें, कोटक महिंद्रा कैपिटल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

ग्रे मार्केट में दबदबा बरकरार

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आज ग्रे मार्केट में कंपनी 26 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। जोकि 7.20 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। Amagi Media Labs IPO का सबसे अधिक जीएमपी 43 रुपये रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 20 रुपये रहा है।

ये भी पढ़ें:2025 में ₹625 का डिविडेंड देने वाली कंपनी ने फिर किया Dividend पर बड़ा फैसला

क्या है आईपीओ का साइज

Amagi Media Labs IPO का साइज 1788.62 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2.26 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 2.69 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, यह मेनबोर्ड आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।