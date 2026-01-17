30 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, GMP दिखा रहा 26 रुपये का फायदा, IPO पर निवेशकों ने जमकर लगाया दांव

संक्षेप: Amagi Media Labs IPO पर निवेशकों ने ताबड़तोड़ दांव लगाया गया है। आईपीओ को तीन दिन के ओपनिंग के दौरान 30 गुना से अधिक दांव लगाया है। ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा प्रदर्शन जारी है। आज का जीएमपी 26 रुपये का फायदा एक शेयर पर दिखा रहा है।

किस कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन? इस मेनबोर्ड आईपीओ को रिटेल कैटगरी में 9.54 गुना, क्यूआईबी में 33.13 गुना और एनआईआई में 38.26 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। यह मेनबोर्ड आईपीओ 13 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक खुला हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 804.88 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या है प्राइस बैंड? आईपीओ का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 41 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14801 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही पड़ा था। बता दें, कोटक महिंद्रा कैपिटल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

ग्रे मार्केट में दबदबा बरकरार इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आज ग्रे मार्केट में कंपनी 26 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। जोकि 7.20 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। Amagi Media Labs IPO का सबसे अधिक जीएमपी 43 रुपये रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 20 रुपये रहा है।

क्या है आईपीओ का साइज Amagi Media Labs IPO का साइज 1788.62 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2.26 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 2.69 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, यह मेनबोर्ड आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।