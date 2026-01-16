Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Amagi Media Labs IPO subscribed 13 percent in two days GMP gives 27 rupee listing gain
2 दिन में सिर्फ 13% भरा IPO, ग्रे मार्केट अब भी दिखा रहा ₹27 का फायदा, दांव लगाने का आखिरी दिन

2 दिन में सिर्फ 13% भरा IPO, ग्रे मार्केट अब भी दिखा रहा ₹27 का फायदा, दांव लगाने का आखिरी दिन

संक्षेप:

Amagi Media Labs IPO का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 41 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14801 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

Jan 16, 2026 07:52 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Amagi Media Labs IPO को लेकर निवेशकों में कोई खास उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी के आईपीओ पर आज दांव लगाने का आखिरी दिन है। आईपीओ पहले दो दिन में 0.13 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, ग्रे मार्केट में भी Amagi Media Labs IPO की स्थिति अच्छी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए 804.88 करोड़ रुपये

इस मेनबोर्ड आईपीओ को रिटेल कैटगरी में पहले दो दिन में 0.52 गुना, क्यूआईबी में 0.03 गुना और एनआईआई में 0.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 12 जनवरी 2026 को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 804.88 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ये भी पढ़ें:2026 में 42% चढ़ा यह सस्ता स्टॉक, कीमत 50 रुपये से भी कम

प्राइस बैंड क्या है?

Amagi Media Labs IPO का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 41 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14801 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, आईपीओ 13 जनवरी को ओपन हुआ था। निवेशकों के पास 16 जनवरी यानी आज तक दांव लगाने का मौका है।

कितना है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 27 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 7.48 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 43 रुपये प्रति शेयर रहा है। इस स्तर पर आईपीओ ग्रे मार्केट में 8 जनवरी 2026 को था। वहीं, सबसे कम जीएमपी 20 रुपये प्रति शेयर रहा है।

Amagi Media Labs IPO का साइज 1788.62 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2.26 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार से प्रक्रिया के तहत मौजूदा निवेशक 2.69 करोड़ शेयर बेचेंगे।

इस आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को लीड मैनेजर और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।