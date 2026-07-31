EMI भर रहे हैं, फिर भी चाहिए नया लोन? बैंक पहले करेगा ये हिसाब, तभी मिलेगी मंजूरी

Loan: आप पहले से होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई भर रहे हैं? अब नया लोन लेने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ अच्छी सैलरी होने से काम नहीं चलेगा। बैंक यह देखता है कि सभी ईएमआई चुकाने के बाद आपके पास हर महीने कितना पैसा बचता है। यही तय करता है कि आपको नया लोन मिलेगा या एप्लिकेशन खारिज हो जाएगा।

बैंक चेक करता है ये रेशो लोन मंजूर करते समय बैंक सबसे पहले आपकी के मुकाबले ईएमआई का अनुपात देखते हैं। अगर आपकी हर महीने की इनकम 1 लाख रुपये है और आप पहले से 40 हजार रुपये की ईएमआई भर रहे हैं, तो आपका इनकम और खर्च का रेशो 40% होगा, जिसे सामान्य तौर पर सुरक्षित माना जाता है।

एनबीएफसी ज्यादा इंटरेस्ट पर देते हैं लोन बैंक चाहते हैं कि नया लोन जोड़ने के बाद आपकी कुल ईएमआई आपकी मासिक इनकम के 50% से 60% से ज्यादा न हो। अगर नई ईएमआई जोड़ने के बाद यह अनुपात 60% से ऊपर चला जाता है, तो बैंक आपके लोन एप्लिकेशन को खारिज भी कर सकता है। कुछ एनबीएफसी थोड़े ज्यादा लिमिट तक लोन देते हैं, लेकिन वहां ब्याज दरें अधिक हो सकती हैं।

बैंक सिर्फ ईएमआई की रकम नहीं, बल्कि यह भी देखते हैं कि आप किस तरह का लोन चुका रहे हैं। उदाहरण के लिए 30 हजार रुपये की होम लोन ईएमआई को 30 हजार रुपये की पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ईएमआई की तुलना में कम जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। वहीं, क्रेडिट कार्ड और बिना गारंटी वाले लोन बैंक के लिए ज्यादा जोखिम वाले माने जाते हैं।

अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं, तो पहले अपनी मौजूदा ईएमआई कम करने की कोशिश करें। किसी छोटे लोन को समय से पहले बंद करने या प्रीपेमेंट करने से आपकी ईएमआई का बोझ घट सकता है। इससे आपका लोन और इनकम का रेशो बेहतर होगा और नए लोन की पात्रता भी बढ़ सकती है। हालांकि, प्रीपेमेंट करने से पहले फोरक्लोजर चार्ज और क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट होने में लगने वाले समय का भी ध्यान रखें।