IPO के दाम पर ही लिस्टिंग, फिर टूटकर 100 रुपये से नीचे आया शेयर
मुख्य बातें
- एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड के शेयर मंगलवार को अपने IPO प्राइस पर ही बाजार में लिस्ट हुए हैं
- लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर लुढ़ककर 100 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे हैं
एक छोटी कंपनी एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड के शेयरों की मंगलवार को बाजार में फ्लैट लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 105 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम भी 105 रुपये था। यानी, एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड के शेयर अपने आईपीओ प्राइस पर ही बाजार में लिस्ट हुए हैं। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14 जुलाई 2026 को खुला था और यह 16 जुलाई तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 126 करोड़ रुपये तक का था।
लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए शेयर, 100 रुपये के नीचे पहुंचा दाम
एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड के शेयर फ्लैट लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में 5 पर्सेंट टूटकर 100 रुपये से नीचे 99.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 381 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 90.36 पर्सेंट थी, जो कि अब 61.96 पर्सेंट रह गई है। सुमित चंपालाल अग्रवाल, संदीप संतकुमार अग्रवाल, सचिन कुमार संत कुमार अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं।
1.40 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड (Alpine Texworld) के आईपीओ पर टोटल 1.40 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 1.54 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 1.09 गुना दांव लगा था। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIB) का कोटा 1.09 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 142 शेयर थे।
क्या करती है एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड?
एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड (Alpine Texworld) की शुरुआत फरवरी 2016 में हुई है। कंपनी डाईंग और प्रोसेसिंग फैब्रिक्स के बिजनेस में है। एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड का फोकस हाई क्वॉलिटी टेक्सटाइल्स के प्रॉडक्शन पर है। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दोनों इकाइयों में स्पेशलाइज्ड डाईंग और फिनिशिंग के लिए सुविधाएं हैं। इकाइयों में कॉटन और ब्लेंडेड यार्न की सालाना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6000 MT की है। कंपनी 112 हाई-स्पीड लूम ऑपरेट करती है, जो कि डेनिम, सूटिंग्स, शर्टिंग्स और रेडी-फॉर डाईंग फैब्रिक्स का प्रॉडक्शन करते हैं। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी नई यूनिट लगाने और अपनी उधारी चुकाने में करेगी। कंपनी का फोकस ग्रीन एनर्जी पर भी है। कंपनी ने बनासकांठा में 5.4 मेगावॉट का ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाया है। साथ ही, अपनी फैक्ट्री में 820 kW का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।