10% चढ़ा मुकेश अंबानी की कंपनी यह शेयर, खरीदने की मची लूट, ₹19 पर आया दाम

कंपनी का शुद्ध घाटा जून 2025 को समाप्त तिमाही में 171.56 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में 206.87 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में बिक्री 7.33% घटकर 932.49 करोड़ रुपये रह गई

Alok Industries Ltd: अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी अलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में आज मंगलवार को बंपर खरीदारी देखने को मिली। अलोक इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 10% तक चढ़ गया और टॉप गेनर्स में शामिल हो गया। अलोक इंडस्ट्रीज के शेयर आज करीबन ₹19 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें कि 2 सितंबर को टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इसकी वजह बनी अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) की सकारात्मक टिप्पणी है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका आपसी व्यापार से जुड़े तनाव को जल्द ही सुलझा लेंगे।

मुकेश अंबानी का है निवेश 1986 में स्थापित आलोक इंडस्ट्रीज एक एकीकृत कपड़ा निर्माता है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कपास और पॉलिएस्टर, दोनों ही क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। कपास क्षेत्र में, कंपनी कताई से लेकर बुनाई, प्रसंस्करण, तैयार कपड़े, चादरें, तौलिए और परिधानों तक एकीकृत है। 2020 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर, बकाया ऋणों की वसूली के लिए ऋणदाताओं द्वारा आयोजित दिवाला और दिवालियापन कानून नीलामी के माध्यम से आलोक इंडस्ट्रीज का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया। मार्च तिमाही के अंत में, आरआईएल के पास कंपनी की 40% हिस्सेदारी थी, जबकि जेएम फाइनेंशियल एआरसी के पास कंपनी में 34.99% हिस्सेदारी थी।