ट्रंप के 50% टैरिफ से मुकेश अंबानी के इस शेयर में लगातार गिरावट, ₹17 पर आया भाव

कंपनी के शेयर 17.84 रुपये पर आ गए। इसमें 1% तक गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर बीते 5 दिन में 4 पर्संट और इस साल अब तक 15 पर्सेंट तक टूट गया है। बता दें कि ट्रंप टैरिफ के बाद से बाद से ही इसमें गिरावट देखी जा रही है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 12:46 PM
Alok Industries Ltd Share: मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर लगातर चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर 17.84 रुपये पर आ गए। इसमें 1% तक गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर बीते 5 दिन में 4 पर्संट और इस साल अब तक 15 पर्सेंट तक टूट गया है। बता दें कि ट्रंप टैरिफ के बाद से बाद से ही इसमें गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद आलोक इंडस्ट्रीज सहित कई कपड़ा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। एनालिस्ट के मुताबिक, ट्रंप के टैरिफ से यह उद्योग प्रभावित हो सकता है।

क्या है डिटेल

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कपड़ा, आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग वस्तुएं और ऑटो कंपोनेंट जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों पर नए अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ने की आशंका है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख और रणनीतिकार शेषाद्रि सेन ने कहा, "सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कपड़ा, रसायन और ऑटो एंसिलरीज हैं, जिनका अमेरिका से निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है।"

जून तिमाही के नतीजे

आलोक इंडस्ट्रीज का शुद्ध घाटा जून 2025 को समाप्त तिमाही में 171.56 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान शुद्ध घाटा 206.87 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में बिक्री 7.33% घटकर 932.49 करोड़ रुपये रह गई, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान बिक्री 1006.30 करोड़ रुपये थी।

मुकेश अंबानी का है दांव

बता दें कि 1986 में स्थापित, आलोक इंडस्ट्रीज एक एकीकृत कपड़ा निर्माता है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कपास और पॉलिएस्टर, दोनों ही क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। कपास क्षेत्र में, कंपनी कताई से लेकर बुनाई, प्रोसेसिंग, तैयार कपड़े, चादरें, तौलिए और परिधानों तक एकीकृत है। 2020 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर, बकाया ऋणों की वसूली के लिए ऋणदाताओं द्वारा आयोजित दिवाला और दिवालियापन कानून नीलामी के माध्यम से आलोक इंडस्ट्रीज का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया। मार्च तिमाही के अंत में, आरआईएल के पास कंपनी की 40% हिस्सेदारी थी, जबकि जेएम फाइनेंशियल एआरसी के पास कंपनी में 34.99% हिस्सेदारी थी।

