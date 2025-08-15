Allied Blenders board not to buy 51 percent in this company इस कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदने से पीछे हटी Allied Blenders, कारण भी बताया, Business Hindi News - Hindustan
शराब बनाने वाली कंपनी Allied Blenders and Distillers Limited ने बड़ा अपडेट साझा किया है। कंपनी ने बताया है कि उन्होंने Good Barrel Distillery Private Limited में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के फैसले को छोड़ दिया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:33 AM
शराब बनाने वाली कंपनी Allied Blenders and Distillers Limited ने बड़ा अपडेट साझा किया है। कंपनी ने बताया है कि उन्होंने Good Barrel Distillery Private Limited में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के फैसले को छोड़ दिया है। इस पर बोर्ड की मुहर लग गई है। कंपनी ने 14 अगस्त को इस जानकारी को एक्सचेंज के साथ साझा किया है। बता दें, इससे पहले कंपनी ने 29 जनवरी को बताया था कि बोर्ड ने Good Barrel Distillery Private Limited में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।

इस नए फैसले पर क्या कुछ कहा है कंपनी

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि कुछ ऐसे कारण सामने आए हैं जिसकी वजह से नई व्यापारिक परिस्थितियां उभरी हैं। तमाम अथक प्रयासों के बाद भी दोनों पक्ष किसी समझौते के स्तर पर नहीं पहुंच पाए। जिसकी वजह से बोर्ड ने प्रस्तावित अधिग्रहण के फैसले पर आगे ना बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक संभावनाओं का तलाशते रहेंगे।

Allied Blenders and Distillers Limited ने स्पष्ट किया है कि इस नए फैसले का असर किसी भी तरह का वित्तीय प्रभाव नहीं डालेगा।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन रहा है मजबूत

गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Allied Blenders and Distillers Limited के शेयर 0.41 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 491.60 रुपये के लेवल पर था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने के दौरान इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 50 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, Allied Blenders and Distillers Limited के शेयरों का भाव 1 साल में 63 प्रतिशत बढ़ा है।

इस कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 540 रुपये और 52 वीक लो लेवल 278.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 13,750.55 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

