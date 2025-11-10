Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Allied Blenders and Distillers Ltd gets big relief from Madras Highcourt check here details
12 साल पुराने मामले में भारत की शराब कंपनी को मिली बड़ी सफलता, 6 महीने में शेयरों में 98% की तेजी

12 साल पुराने मामले में भारत की शराब कंपनी को मिली बड़ी सफलता, 6 महीने में शेयरों में 98% की तेजी

संक्षेप: शराब बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स (Allied Blenders and Distillers Ltd) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें कि 2013 में जॉन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Mon, 10 Nov 2025 09:08 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शराब बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स (Allied Blenders and Distillers Ltd) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें कि 2013 में जॉन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार्य लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मामला?

2013 में जॉन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड ने ऑफिसर च्वाइस लेबल को लेकर याचिका दायर की थी। क्लास 33 के तहत ट्रेडमार्क को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। 7 नवंबर को हुए आया फैसला एलाइ़ड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के पक्ष में आया है। इसके साथ एलाइड ब्लेंडर्स की तरफ से 2013 में ओरिजिनल च्वाइस लेबल को लेकर दायर की गई याचिका को मद्रास हाईकार्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है।

ये भी पढ़ें:अडानी की हो जाएगी एक और कंपनी! दो हफ्ते में हो सकती है वोटिंग

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के शेयर 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 641.95 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बीते एक महीने में इस शराब बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के पोजीशनल निवेशकों को 98 प्रतिशत का फायदा अबतक हुआ है। बता दें, एक साल में एलाइ़ड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के शेयरों की कीमतों में 94 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

कंपनी का 52 वीक हाई 719.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 278.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 17,995 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:हाथ मलते रह जाएंगे लेंसकार्ट के IPO पर दांव लगाने वाले निवेशक?

डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

एलाइ़ड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। एक शेयर पर कंपनी ने 3.60 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। कंपनी इसी साल जून के महीने में डिविडेंड दी थी।

कंपनी की तरफ से 4 नवंबर को तिमाही नतीजों का ऐलान किया गया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 35.40 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही के दौरान 64.30 करोड़ रुपये रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।