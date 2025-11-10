12 साल पुराने मामले में भारत की शराब कंपनी को मिली बड़ी सफलता, 6 महीने में शेयरों में 98% की तेजी

संक्षेप: शराब बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स (Allied Blenders and Distillers Ltd) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें कि 2013 में जॉन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

शराब बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स (Allied Blenders and Distillers Ltd) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें कि 2013 में जॉन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार्य लिया है।

क्या है मामला? 2013 में जॉन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड ने ऑफिसर च्वाइस लेबल को लेकर याचिका दायर की थी। क्लास 33 के तहत ट्रेडमार्क को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। 7 नवंबर को हुए आया फैसला एलाइ़ड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के पक्ष में आया है। इसके साथ एलाइड ब्लेंडर्स की तरफ से 2013 में ओरिजिनल च्वाइस लेबल को लेकर दायर की गई याचिका को मद्रास हाईकार्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के शेयर 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 641.95 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बीते एक महीने में इस शराब बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के पोजीशनल निवेशकों को 98 प्रतिशत का फायदा अबतक हुआ है। बता दें, एक साल में एलाइ़ड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के शेयरों की कीमतों में 94 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

कंपनी का 52 वीक हाई 719.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 278.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 17,995 करोड़ रुपये का है।

डिविडेंड दे चुकी है कंपनी एलाइ़ड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। एक शेयर पर कंपनी ने 3.60 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। कंपनी इसी साल जून के महीने में डिविडेंड दी थी।

कंपनी की तरफ से 4 नवंबर को तिमाही नतीजों का ऐलान किया गया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 35.40 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही के दौरान 64.30 करोड़ रुपये रहा है।