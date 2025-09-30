टूट गए सारे रिकॉर्ड: आज सोना ₹1.20 लाख के पार, चांदी की कीमत ₹1.50 लाख के करीब
Gold Silver Price 30 September: सोने-चांदी की उड़ान थमने का नाम नही ले रही। दोनों धातुओं का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन जारी है। त्योहारी सीजन में सोना आज एक झटके में 1449 रुपये उछल कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी के भाव में 673 रुपये का इजाफा हुआ है।
24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 1120410 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 149411 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइबीजेए के मुताबिक आज सोना बिना जीएसटी 116903 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, सोमवार को यह बिना जीएसटी 115454 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 144387 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज बिना जीएसटी 145060 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।
बता दें इस सितंबर में सोना 14515 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 27488 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।
कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव
आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1443 रुपये महंगा होकर 116435 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 119928 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
22 कैरेट गोल्ड के रेट
22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1327 रुपये उछलकर 107083 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 110295 रुपये है।
18 कैरेट गोल्ड का भाव
आज 18 कैरेट गोल्ड 1086 रुपये की छलांग लगाकर 87677 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 90307 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।
14 कैरेट गोल्ड का भाव
14 कैरेट गोल्ड 847 रुपये महंगा होकर 68388 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 70439 रुपये पर पहुंच गया है।
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।