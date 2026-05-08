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1 पर 6 शेयर बोनस शेयर दे रही है कंपनी, आज निवेशकों के लिए बड़ा दिन, कीमत भी 50 रुपये से कम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Alka India Ltd ने अपने निवेशकों को एक शेयर पर 6 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने आज यानी 8 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। 

1 पर 6 शेयर बोनस शेयर दे रही है कंपनी, आज निवेशकों के लिए बड़ा दिन, कीमत भी 50 रुपये से कम

Bonus share: Alka India Ltd के शेयर आज शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 6 बोनस शेयर दिया जाएगा। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि स्टॉक का दाम 50 रुपये कम है। साथ ही इसने कभी बोनस शेयर भी नहीं दिया है। बता दें, पिछले एक साल में Alka India Ltd ने पोजीशनल निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है।

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मिलेंगे 1 पर 6 शेयर बोनस (Alka India Ltd Bonus share record date)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 1 शेयर पर 6 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने आज यानी 8 मई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया हुआ है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में आज रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ होगा।

क्या आज शेयर खरीदने पर होगा लाभ

नहीं, अगर कोई आज शेयर खरीदता है तो उसे बोनस शेयर का कोई लाभ नहीं होगा। निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से एक कारोबारी दिन पहले ही शेयर को खरीदना होता है।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Alka India Ltd share performance)

गुरुवार को Alka India Ltd के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। जिसके बाद बीएसई में यह स्टॉक 23 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। Trendlyne के डाटा के अनुसार बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन महीने में यह स्टॉक 128 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का भाव 751 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी का 52 वीक हाई 123 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 7.20 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 11.50 करोड़ रुपये का है। बता दें, कंपनी ने एक बार निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। आखिरी बार शेयर बाार में 27 अप्रैल 2026 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.04 रुपये का डिविडेंड दिया था।

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Alka India Ltd में किसकी कितनी हिस्सेदारी?

कंपनी की शेयरहोल्डिंग के अनुसार बीएसई में प्रमोटर की हिस्सेदारी मार्च तिमाही तक 95 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, पब्लिक के पास 5 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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