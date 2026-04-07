1 शेयर पर 6 शेयर बोनस, डिविडेंड का भी ऐलान, चेक कर लें रिकॉर्ड डेट
Bonus Share: Alka India Ltd ने निवेशकों को 1 शेयर पर 6 शेयर बोनस के तौर पर बांटने का फैसला किया है। कंपनी ने बोनस शेयर के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
Bonus Share: Alka India Ltd ने पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने मंगरवार को इसका ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 1 शेयर पर 6 शेयर बोनस के तौर पर बांटे जाएंगे। बता दें, कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस डिविडेंड के लिए आज रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया है।
मिलेंगे 1 पर 6 शेयर फ्री
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 6 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया गया है। इस बोनस इश्यू के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है। आने वाले समय में इसका ऐलान कंपनी कर सकती है। बता दें, यह पूरी प्रक्रिया 7 जून 2026 या उससे पहले पूरी कर ली जाएगी।
डिविडेंड दे रही है कंपनी
आज की मीटिंग में कंपनी ने एक शेयर पर 0.04 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 27 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी पहली बार एक्स-डिविडेंड भी ट्रेड करने जा रही है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
मंगलवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक बीएसई में 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 18.04 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है। कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.45 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 3437 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 10 साल में इस स्टॉक की कीमतों में 9394 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।