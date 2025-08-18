एक ही दिन में 90% से ज्यादा टूट गया यह शेयर! 'गिरावट' की वजह बना डबल गिफ्ट
एल्गोक्वांट फिनटेक में शुरुआती कारोबार के दौरान 90% से अधिक की गिरावट दिखा रहा है। असल में कंपनी के शेयरों में यह गिरावट नहीं आई है। एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयर सोमवार को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट पर ट्रेड कर रहे हैं।
मल्टीबैगर स्टॉक एल्गोक्वांट फिनटेक में सोमवार को BSE में शुरुआती कारोबार के दौरान 90 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन, असल में कंपनी के शेयरों में यह गिरावट नहीं आई है। एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयर सोमवार को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। बोनस शेयर देने और शेयरों के बंटवारे के एडजस्टमेंट की वजह से एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयर सोमवार को 90.70 रुपये पर खुले। कंपनी के शेयर शुक्रवार 14 अगस्त को BSE में 1376.90 रुपये पर बंद हुए थे।
1 पर 8 बोनस शेयर बांट रही है कंपनी
एल्गोक्वांट फिनटेक (Algoquant Fintech) अपने शेयरधारकों को 8:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी हर शेयर पर 8 बोनस शेयर दे रही है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा भी किया है। कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। एल्गोक्वांट फिनटेक ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। मल्टीबैगर कंपनी इससे पहले भी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने जनवरी 2025 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। एल्गोक्वांट फिनटेक ने दिसंबर 2021 में भी स्टॉक स्प्लिट किया था।
5 साल में 13000% से ज्यादा चढ़ चुके हैं कंपनी के शेयर
एल्गोक्वांट फिनटेक (Algoquant Fintech) के शेयर पिछले पांच साल में 13492 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2020 को 10.13 रुपये पर थे। एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयर 14 अगस्त 2025 को 1376.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयरों में 1346 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 603 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 2 साल में कंपनी के शेयरों में 220 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.68 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.32 पर्सेंट है।