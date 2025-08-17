1 शेयर पर 8 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, 5 साल में स्टॉक ने दिया 13229% का रिटर्न

Bonus Share: एक ही साल में एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड (Algoquant Fintech Ltd) दूसरी बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 8 शेयर देने का फैसला किया है। इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट नजदीक है।

Bonus Share: एक ही साल में एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड (Algoquant Fintech Ltd) दूसरी बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 8 शेयर देने का फैसला किया है। इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट नजदीक है। बता दें, एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा भी हो रहा है।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में किया जाएगा। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 8 शेयर बोनस दिया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 18 अगस्त 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

जनवरी में एक्स-बोनस ट्रेड कर चुकी है कंपनी एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड के शेयर जनवरी 2025 में एक्स-बोनस ट्रेड कर चुकी है। तब कंपनी ने 2 शेयर पर एक शेयर निवेशकों को बोनस दिया था। वहीं, 2021 में कंपनी के शेयरों में बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

शेयर बाजार में कैसा रहा प्रदर्शन? शुक्रवार को एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड के शेयर 1.58 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1376.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 61 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 1409.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 786.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2150.23 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 13229.14 प्रतिशत बढ़ा है।