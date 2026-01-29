Hindustan Hindi News
अलर्ट: क्या आपके पास भी आया है ट्रैफिक चालान का मैसेज, खोलने से पहले पढ़ें यह खबर

संक्षेप:

Fake Traffic Challan Message: साइबर फ्रॉड SMS भेजकर दावा कर रहे हैं कि आपके वाहन का ट्रैफिक चालान बकाया है और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत पेमेंट करें। भरोसा जीतने के लिए फेक लिंक पर पेमेंट की छोटी रकम (जैसे ₹590) दिखाई जाती है।

Jan 29, 2026 10:32 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
ICICI Alert: साइबर फ्रॉड एसएमएस भेजकर दावा कर रहे हैं कि आपके वाहन का ट्रैफिक चालान बकाया है और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत भुगतान करें। ये मैसेज आपको घबराकर गलत लिंक पर क्लिक करवाने या अनधिकृत भुगतान करवाने के लिए बनाए गए हैं। फेक लिंक पर पेमेंट की छोटी रकम (जैसे ₹590) दिखाई जाती है, ताकि आपका भरोसा जीता जा सके, लेकिन जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल्स और ओटीपी डालते हैं, तो असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम का भुगतान हो जाता है।

इससे क्या नुकसान हो सकता है?

ऐसे लिंक पर क्लिक करने या भुगतान करने से आपकी निजी और कार्ड की जानकारी चोरी हो सकती है। आपके खाते से अनाधिकृत राशि निकाली जा सकती है और आपके फोन या कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जो आपको दिक्क्त में डाल सकता है।

असली चालान कैसे पहचानें?

आईसीआईसीआई बैंक ने बताया है कि असली चालान केवल सरकारी पोर्टल और आधिकारिक चैनलों से ही जारी किए जाते हैं। कभी भी एसएमएस में आए लिंक पर क्लिक करके भुगतान न करें। किसी भी कानूनी कार्रवाई के डर या दबाव में पेमेंट न करें। चालान की जानकारी हमेशा सरकारी वेबसाइट या ऐप से जरूर सत्यापित करें। अपना कार्ड विवरण, ओटीपी, सीवीवी या कोई भी निजी जानकारी किसी के साथ कभी साझा न करें। जिन संदेशों में छोटे-छोटे लिंक या भुगतान की जल्दबाजी दिखाई जाए, उन्हें नजरअंदाज कर दें।

धोखाधड़ी की रिपोर्ट कैसे करें?

अगर आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, तो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या आईसीआईसीआई बैंक की हेल्पलाइन 1800 2662 पर संपर्क करें।

हमेशा याद रखें

किसी अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। किसी के साथ भी अपनी गोपनीय या संवेदनशील जानकारी साझा न करें। अगर आपको कोई भी संदिग्ध एसएमएस, ई-मेल या फोन कॉल प्राप्त हो, तो कृपया उसे संचार साथी पोर्टल sancharsaathi.gov.in/ पर और आईसीआईसीआई बैंक के ई-मेल antiphishing@icicibank.com पर रिपोर्ट करें। ऐसी धोखाधड़ी से खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए सूचित रहें और सतर्क रहें।

