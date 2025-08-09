1 शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। अगले हफ्ते Akzo Nobel India Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी ने एक शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का फैसला किया है।

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। अगले हफ्ते Akzo Nobel India Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी ने एक शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का फैसला किया है।

हर शेयर पर 156 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी शेयर बाजारों को दी जानकारी में Akzo Nobel India Ltd ने बताया है कि एक शेयर पर 156 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। इस स्पेशल डिविडेंड के लिए 11 अगस्त 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

इससे पहले अभी बीते महीने कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। 2024 में कंपनी तीन बार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तीनों बार मिलाकर योग्य निवेशकों को एक शेयर 125 रुपये का लाभांश मिला था। बता दें, Akzo Nobel India Ltd ने पहली बार निवेशकों को जुलाई 2001 में डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को जब मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही थी, तब यह स्टॉक 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3646.75 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 11 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 4649 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3045.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 16,607.41 करोड़ रुपये का है।

5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 90 प्रतिशत बढ़ा है।