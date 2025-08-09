Akzo Nobel India Ltd will give 156 rupee special dividend record date in few days 1 शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Akzo Nobel India Ltd will give 156 rupee special dividend record date in few days

1 शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। अगले हफ्ते Akzo Nobel India Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी ने एक शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का फैसला किया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 01:39 PM
share Share
Follow Us on
1 शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। अगले हफ्ते Akzo Nobel India Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी ने एक शेयर पर 156 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का फैसला किया है।

हर शेयर पर 156 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी

शेयर बाजारों को दी जानकारी में Akzo Nobel India Ltd ने बताया है कि एक शेयर पर 156 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। इस स्पेशल डिविडेंड के लिए 11 अगस्त 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:JSW Cement IPO पर लगाने पर मिलेगा अच्छा रिटर्न? क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स

इससे पहले अभी बीते महीने कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। 2024 में कंपनी तीन बार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तीनों बार मिलाकर योग्य निवेशकों को एक शेयर 125 रुपये का लाभांश मिला था। बता दें, Akzo Nobel India Ltd ने पहली बार निवेशकों को जुलाई 2001 में डिविडेंड दिया था।

ये भी पढ़ें:पेनी स्टॉक ने किया 2 पर 1 शेयर फ्री देने का ऐलान, शेयरों का भाव 25 रुपये से कम

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को जब मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही थी, तब यह स्टॉक 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3646.75 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 11 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 4649 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3045.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 16,607.41 करोड़ रुपये का है।

5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 90 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Dividend Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।