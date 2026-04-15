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अक्षय तृतीया पर यहां से खरीदें सबसे सस्ता सोना, इन प्लेटफॉर्म्स ने दिए बंपर ऑफर; ग्राहकों का मोटा पैसा बच जाएगा

Apr 15, 2026 05:12 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Akshaya Tritiya Gold rate offer: अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदने का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। इसमें डिजिटल गोल्ड और ऑनलाइन ऑफर्स ने बाजार में नई जान डाल दी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पे, भारतपे जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स कई तगड़े ऑफर्स दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि कहां सबसे सस्ता सोना मिलेगा।

अक्षय तृतीया पर यहां से खरीदें सबसे सस्ता सोना, इन प्लेटफॉर्म्स ने दिए बंपर ऑफर; ग्राहकों का मोटा पैसा बच जाएगा

Akshaya Tritiya Gold rate offer: अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) के मौके पर इस साल सोना खरीदने का ट्रेंड तेजी से बदलता नजर आ रहा है, जहां पारंपरिक ज्वेलरी के साथ-साथ डिजिटल गोल्ड की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। पहले लोग इस शुभ दिन पर केवल सोने के आभूषण खरीदना पसंद करते थे, लेकिन अब फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन कंपनियों के आने से निवेश का तरीका काफी आसान और आधुनिक हो गया है। यही वजह है कि डिजिटल गोल्ड मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बाजार पिछले साल के मुकाबले करीब 69% तक बढ़ चुका है।

इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए कई कंपनियों ने खास ऑफर्स लॉन्च किए हैं। अमेजन पे (Amazon Pay) अपने यूजर्स को डिजिटल गोल्ड खरीदने पर कैशबैक दे रहा है, जहां प्राइम यूजर्स को 2% और अन्य यूजर्स को 1% तक का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा गिफ्ट कार्ड्स के जरिए ज्वेलरी ब्रांड्स पर 13% तक की छूट भी दी जा रही है।

वहीं भारतपे (BharatPe) ने गोल्ड महोत्सव (Gold Mahotsav) कैंपेन शुरू किया है, जिसमें ग्राहकों को गोल्डबैक और इनाम जीतने का मौका मिल रहा है। इसी तरह जिओ फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services) भी डिजिटल गोल्ड पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स और बोनस ऑफर दे रहा है, जिससे निवेशकों को ज्यादा वैल्यू मिल सके।

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ज्वेलरी कंपनियां भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds) और रिलायंस जेवेल्स (Reliance Jewels) जैसी कंपनियों ने नए कलेक्शन लॉन्च किए हैं और मेकिंग चार्ज पर छूट देकर ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश की है। खास बात यह है कि बढ़ती सोने की कीमतों के बावजूद लोग इसे सिर्फ परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि एक मजबूत निवेश के रूप में भी देख रहे हैं।

बदलते समय के साथ ग्राहकों की सोच भी बदल रही है। अब लोग सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कलर मेटल जैसे एमराल्ड, सैफायर और रूबी जैसी ज्वेलरी में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खासकर युवा वर्ग में यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है।

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इस बार अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदने का तरीका पूरी तरह डिजिटल और वैल्यू-ड्रिवन बनता दिख रहा है, जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी का शानदार मेल देखने को मिल रहा है।

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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