आकाश मिसाइल बनाने वाली कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा, शेयरों में तूफानी तेजी

डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स के शेयर बुधवार को 7% से ज्यादा चढ़कर 1609 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 154.37% बढ़कर 18.34 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

Wed, 13 Aug 2025 03:21 PM
आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। भारत डायनामिक्स के शेयर बुधवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1609 रुपये पर पहुंच गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद आया है। पहली तिमाही में मिनीरत्न कंपनी भारत डायनामिक्स का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है।

डिफेंस कंपनी का मुनाफा 154% बढ़ा
डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 154.37 पर्सेंट बढ़ा है। पहली तिमाही में मिनीरत्न कंपनी को 18.34 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत डायनामिक्स को 7.21 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 29.69 पर्सेंट बढ़कर 247.92 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत डायनामिक्स का रेवेन्यू 191.16 करोड़ रुपये था।

2250 रुपये तक का टारगेट प्राइस
ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 2250 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिया है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के शेयरों की रेटिंग अपग्रेड की है। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल से रेटिंग अपग्रेड करके बाय की है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 1900 रुपये का टारगेट दिया है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले पांच साल में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में 600 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 227.53 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2096 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 897.15 रुपये है।

