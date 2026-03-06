आकाश मिसाइल सिस्टम बनाती है कंपनी, कमजोर बाजार में रॉकेट बना डिफेंस कंपनी का शेयर
आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को BSE में 5% से अधिक के उछाल के साथ 1356.70 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 5 साल में 649% उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।
आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1356.70 रुपये पर बंद हुए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों ने कारोबार के दौरान 1375 रुपये के हाई लेवल को भी छुआ। पिछले पांच साल में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में 649 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। मिनीरत्न कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।
5 साल में कंपनी के शेयरों में 649% से ज्यादा की तेजी
भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयरों में पिछले पांच साल में 649 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर 5 मार्च 2021 को 180.98 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 मार्च 2026 को 1356.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में 494 पर्सेंट का उछाल आया है। 3 साल में कंपनी के शेयर 187 पर्सेंट के करीब उछल गए हैं। दो साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 51 पर्सेंट की तेजी आई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2096 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1051.60 रुपये है।
अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है कंपनी
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट चुकी है। डिफेंस कंपनी ने मई 2024 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.93 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.07 पर्सेंट है।
मिसाइल्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट बनाती है कंपनी
आकाश मिसाइल सिस्टम को हैदराबाद स्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आकाश मिसाइल सिस्टम के मिसाइल्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट बनाती है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रडार सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है। आकाश मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने डिजाइन और डिवेलप किया है। आकाश मिसाइल सिस्टम, सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। अपडेटेड आकाश-एनजी (न्यू जेनरेशन) का भी प्रॉडक्शन भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है।
