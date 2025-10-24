आकाश मिसाइल बनाने वाली कंपनी के शेयर बने रॉकेट, सरकार के इस फैसले से शेयरों में तेजी
संक्षेप: आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 3% से ज्यादा चढ़कर 1568.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। डिफेंस कंपनी के शेयरों में यह तेजी सरकार के एक फैसले के बाद आई है।
आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में कमजोर बाजार में भी अच्छी तेजी आई है। भारत डायनामिक्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1568.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी सरकार के एक फैसले के बाद आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
भारत डायनामिक्स को मिल सकता है बड़ा अलोकेशन
इस अप्रूवल का एक बड़ा अलोकेशन भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मिल सकता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, लाइट-वेट टॉरपीडो और नाग मिसाइल सिस्टम्स दोनों बनाती है। एलारा कैपिटल के मुताबिक, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने इंडियन आर्मी के लिए नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) Mk-II (NAMIS) के खरीद को मंजूरी दी है। इससे भारत डायनामिक्स लिमिटेड को करीब 2000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा, भारत डायनामिक्स को एडवांस्ड लाइट-वेट टॉरपीडो के लिए 500-1000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिल सकते हैं। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।
5 साल में 900% से ज्यादा उछल गए हैं भारत डायनामिक्स के शेयर
भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 900 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 23 अक्टूबर 2020 को 151.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 अक्टूबर 2025 को 1568.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में भारत डायनामिक्स के शेयरों में 615 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयर 225 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 47 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2096 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 897.15 रुपये है।