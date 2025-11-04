Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़airtel s strong q2 results became sensex top gainer today price surge
एयरटेल के दमदार रिजल्ट का असर, आज सेंसेक्स टॉप गेनर बन गया शेयर, इंडस टॉवर भी चमका

एयरटेल के दमदार रिजल्ट का असर, आज सेंसेक्स टॉप गेनर बन गया शेयर, इंडस टॉवर भी चमका

संक्षेप: Airtel Share Price: दमदार नतीजों का असर आज भारती एयरटेल के शेयरों पर दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में ही शेयर में तेजी दिख रही है। बाजार खुलने के चंद मिनटों के अंदर ही भारती एयरटेल आज का सेंसेक्स टॉप गेनर बन गया है। इसमें 2.42 पर्सेंट की तेजी है और यह 2123.90 रुपये पर पहुंच गया है।

Tue, 4 Nov 2025 09:26 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Airtel Share Price: दमदार नतीजों का असर आज भारती एयरटेल के शेयरों पर दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में ही शेयर में तेजी दिख रही है। बाजार खुलने के चंद मिनटों के अंदर ही भारती एयरटेल आज का सेंसेक्स टॉप गेनर बन गया है। इसमें 2.42 पर्सेंट की तेजी है और यह 2123.90 रुपये पर पहुंच गया है। दूसरी ओर इंडस टावर्स के शेयर मंगलवार, 4 नवंबर को बीएसई पर 3.7% चढ़कर 396.95 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। यह उछाल प्रमोटर कंपनी भारती एयरटेल को टावर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद आया है।

भारती एयरटेल ने सोमवार को अपने तिमाही नतीजों के साथ एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड की एक विशेष समिति ने इंडस टावर्स में समय के साथ अतिरिक्त 5% हिस्सेदारी खरीदने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह खरीद एक या एक से अधिक किस्तों में की जा सकती है।

कैसे रहे दूसरी तिमाही के नतीजे

कंपनी का मुनाफा और राजस्व: भारती एयरटेल ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 89 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 6,791.7 करोड़ रुपये का संयुक्त (consolidated) मुनाफा दर्ज किया। पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 3,593.2 करोड़ रुपये था। कंपनी का कुल राजस्व 25.7 प्रतिशत बढ़कर 52,145.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 41,473.3 करोड़ रुपये था।

भारत में बिजनेस से कमाई

कंपनी के भारत वाले बिजनेस का राजस्व 22.6 प्रतिशत बढ़कर 38,690 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके मोबाइल सेवा राजस्व में 13.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो बढ़ती ग्राहक संख्या और बेहतर दरों (tariffs) के कारण हुई।

लाभ और मार्जिन स्थिति

दूसरी तिमाही में एयरटेल का EBITDA (ब्याज, कर और मूल्यह्रास से पहले की कमाई) 35.9 प्रतिशत बढ़कर 29,919 करोड़ रुपये रहा। EBITDA मार्जिन 57.4 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष 53.1 प्रतिशत था। भारत सेगमेंट का EBITDA मार्जिन 60 प्रतिशत दर्ज किया गया। कंपनी का शुद्ध ऋण से EBITDA अनुपात घटकर 1.63 गुना रह गया, जो सितंबर 2024 में 2.50 गुना था।

23 रुपये हर ग्राहक से अधिक कमाई

एयरटेल का ARPU यानी प्रति ग्राहक औसत आय 256 रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष समान तिमाही में यह 233 रुपये थी। इसमें 23 रुपये की सालाना वृद्धि हुई है।

ग्राहक आधार बढ़ा

कंपनी का कुल ग्राहक आधार 62.4 करोड़ हो गया है, जो 15 देशों में फैला है। भारत में लगभग 45 करोड़ और अफ्रीका में लगभग 17.4 करोड़ ग्राहक हैं। स्मार्टफोन डेटा ग्राहकों की संख्या पिछले 12 महीनों में 2.22 करोड़ बढ़ी, जो 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

कंपनी ने इस तिमाही में 2,479 नए मोबाइल टावर और 20,841 मोबाइल ब्रॉडबैंड स्टेशन जोड़े। पिछले एक साल में एयरटेल ने कुल 12,796 टावर और 44,104 किलोमीटर नई फाइबर लाइनें बिछाई हैं, जिससे उसका नेटवर्क और मजबूत हुआ है।

होम ब्रॉडबैंड 30.2 प्रतिशत की सालाना राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। इस तिमाही में 9.51 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा गया, जिससे कुल ग्राहक संख्या 1.2 करोड़ हो गई। डिजिटल टीवी बिजनेस का कुल राजस्व 753 करोड़ रुपये रहा और ग्राहक आधार 1.54 करोड़ तक पहुंच गया।

