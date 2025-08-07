एयरटेल में 5 करोड़ शेयर बेचेंगे प्रमोटर्स, डिस्काउंट प्राइस पर होने वाली है डील

एयरटेल के प्रमोटर 9310 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचने की तैयारी में हैं। इस शेयर बिक्री में 5 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे, जो कंपनी के कुल इक्विटी आधार का लगभग 0.8% है। ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस 1,862 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

Airtel Block deal: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी-भारती एयरटेल के प्रमोटर्स शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए बड़ी हिस्सेदारी बेचेंगे। जानकारी के अनुसार एयरटेल के प्रमोटर 9310 करोड़ रुपये (1.06 अरब डॉलर) तक के शेयर बेचने की तैयारी में हैं। प्रस्तावित ट्रांजैक्शन प्रमोटर समूह की इकाई, इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट द्वारा किया जाएगा।

5 करोड़ इक्विटी शेयर इस शेयर बिक्री में 5 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे, जो कंपनी के कुल इक्विटी आधार का लगभग 0.8% है। ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस 1,862 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। वर्तमान शेयर की कीमत के मुकाबले यह डिस्काउंट प्राइस है। इस मूल्य निर्धारण के आधार पर कुल डील का साइज 9,310 करोड़ रुपये तक जा सकता है। इस डील के लिए जेफरीज इंडिया और जेपी मॉर्गन इंडिया को ज्वाइंट प्लेसमेंट एजेंट नियुक्त किया गया है। बता दें कि ब्लॉक डील रूट बड़े शेयरधारकों को शेयर की कीमत पर कोई खास असर डाले बिना एक ही ट्रांजैक्शन के जरिए सूचीबद्ध कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की सुविधा देता है।

शेयर का परफॉर्मेंस बता दें कि भारती एयरटेल का शेयर पिछले एक साल में टेलीकॉम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक रहा है। इस शेयर को टैरिफ बढ़ोतरी, प्रीमियम सेगमेंट में ग्राहकों की बढ़ती संख्या और प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) में लगातार वृद्धि का समर्थन मिला है। वर्तमान में शेयर की कीमत 1924.35 रुपये है। यह शेयर गुरुवार को रेड जोन में बंद हुआ। हालांकि, शुक्रवार को ब्लॉक डील की खबर के बाद इस शेयर के परफॉर्मेंस पर निवेशकों की नजर रहेगी।

प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी जून 2025 तक प्रमोटर और प्रमोटर समूह के पास भारती एयरटेल में लगभग 55.2% हिस्सेदारी थी। नियोजित बिक्री से उनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन कंपनी पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी।