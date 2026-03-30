Airtel और टाटा टेलीसर्विसेज को देने होंगे 10000 करोड़ रुपये, VI को राहत; फोकस में शेयर
Vodafone Idea Share Price: भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज को करीब 10,000 करोड़ रुपये सरकार को एजीआर बकाया के तौर पर भुगतान करने होंगे। यह बकाया राशि 31 मार्च तक सरकार को देना है।
Vodafone Idea Share Price: डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एजीआर बकाया (AGR Dues) से जुड़े नियमों की घोषणा कर दी है। भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज को करीब 10,000 करोड़ रुपये सरकार को एजीआर बकाया के तौर पर भुगतान करने होंगे। यह बकाया राशि 31 मार्च तक सरकार को देना है। वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया में राहत मिलने की उम्मीद है।
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार इन टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किस्तों में पैसा जमा करना होगा। ऐसा ना करने की स्थिति में यह कोर्ट की अवमानना होगी।
आज फोकस में वोडाफोन के शेयर
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 1.66 प्रतिशत की गिरावट के बाद 8.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की तेजी आई है।
एयरटेल ने लिखा था पत्र
भारती एयरटेल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने वोडाफोन की तरह एजीआर बकाया पर रिएसेसमेंट की मांग की थी। इस पत्र के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने साफ कर दिया था कि जिन्हें भी छूट चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। फिलहाल कोई भी टेलीकॉम कंपनी कोर्ट नहीं गई है।
किस कंपनी को देना होगा कितना रुपये
रिपोर्ट के अनुसार भारती एयरटेल को 5000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, टाटा टेलीसर्विसेज को 4000 करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट करना होगा। अगर यह पैसा किस्तों में जमा किया गया तब की स्थिति में इंस्टॉलमेंट अधिक होगा।
VI को मिली है राहत
31 दिसंबर 2025 को सरकार ने वोडाफोन को बड़ी राहत दी थी। सरकार ने कंपनी के 87695 करोड़ रुपये के बकाया को फ्रीज कर दिया था। साथ ही इस भुगतान के लिए कंपनी को 16 साल का समय दिया है। यह टाइम पीरियड 10 साल के बाद शुरू होगा। बता दें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया का फिर से मूल्याकंन कर रहा है। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पता चल पाएगा कि वोडाफोन आइडिया को कितना पैसा देना होगा। हालांकि, इस तरह की राहत अभी तक अन्य कंपनियों को नहीं दिया गया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।