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GST के दायरे में आने वाले हैं फ्लाइट के फ्यूल? एयरलाइन कंपनियों की डिमांड

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने सरकार से विमान ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग की है
  • बता दें कि लंबे समय से पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है
GST के दायरे में आने वाले हैं फ्लाइट के फ्यूल? एयरलाइन कंपनियों की डिमांड

पेट्रोल और डीजल के बाद अब एक और फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है। दरअसल, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने सरकार से विमान ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग की है। इन एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इससे उनके परिचालन खर्च में कमी आएगी। वर्तमान में राज्यों की ओर से विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाया जाता है। किसी भी एयरलाइन के परिचालन खर्च का एक बड़ा हिस्सा विमान ईंधन पर होता है। बता दें कि लंबे समय से पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है। हालांकि, सरकार की ओर से इसको लेकर आज तक पॉजिटिव संकेत नहीं दिए गए।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने की है मांग

एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस' (एफआईए) ने कहा है कि भारतीय विमानन क्षेत्र इस समय कई असाधारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण बढ़ता तनाव, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और रुपये के कमजोर रहने जैसी परिस्थितियां शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के मुताबिक मौजूदा हालात की वजह से परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा अब 30-40 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 55-60 प्रतिशत हो गया है, जिससे भारतीय एयरलाइंस के लिए परिचालन कर पाना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है।

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फेडरेशन के अनुसार, एयरलाइंस को एक साथ कई तरह के ऑपरेशनल खर्चों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पॉलिमर, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग मटीरियल, एयरपोर्ट सर्विस, लॉजिस्टिक्स और फ्यूल से जुड़ी दूसरी चीजों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव शामिल हैं। फेडरेशन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील की है कि वह संबंधित मंत्रालयों और स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर ATF को जल्द से जल्द 5% GST और पूरे ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के दायरे में लाने के मामले को आगे बढ़ाए।

मई में 1.53 करोड़ यात्रियों ने किया घरेलू सफर

इस बीच, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की मासिक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय एयरलाइंस से मई महीने में कुल 1.53 करोड़ यात्रियों ने घरेलू सफर किया जो अप्रैल के 1.38 करोड़ यात्रियों से 11 प्रतिशत अधिक है। सालाना आधार पर भी घरेलू हवाई यातायात में 9.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक, मई में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटकर 64.9 प्रतिशत रह गई जबकि एयर इंडिया समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गई। अकासा एयर की हिस्सेदारी 5.8 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से मई 2026 के दौरान घरेलू एयरलाइंस से कुल 729.40 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह संख्या 715.70 लाख थी।

Deepak Kumar

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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