GST के दायरे में आने वाले हैं फ्लाइट के फ्यूल? एयरलाइन कंपनियों की डिमांड
मुख्य बातें
- एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने सरकार से विमान ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग की है
- बता दें कि लंबे समय से पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है
पेट्रोल और डीजल के बाद अब एक और फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है। दरअसल, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने सरकार से विमान ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग की है। इन एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इससे उनके परिचालन खर्च में कमी आएगी। वर्तमान में राज्यों की ओर से विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाया जाता है। किसी भी एयरलाइन के परिचालन खर्च का एक बड़ा हिस्सा विमान ईंधन पर होता है। बता दें कि लंबे समय से पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है। हालांकि, सरकार की ओर से इसको लेकर आज तक पॉजिटिव संकेत नहीं दिए गए।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने की है मांग
एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस' (एफआईए) ने कहा है कि भारतीय विमानन क्षेत्र इस समय कई असाधारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण बढ़ता तनाव, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और रुपये के कमजोर रहने जैसी परिस्थितियां शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के मुताबिक मौजूदा हालात की वजह से परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा अब 30-40 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 55-60 प्रतिशत हो गया है, जिससे भारतीय एयरलाइंस के लिए परिचालन कर पाना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है।
फेडरेशन के अनुसार, एयरलाइंस को एक साथ कई तरह के ऑपरेशनल खर्चों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पॉलिमर, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग मटीरियल, एयरपोर्ट सर्विस, लॉजिस्टिक्स और फ्यूल से जुड़ी दूसरी चीजों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव शामिल हैं। फेडरेशन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील की है कि वह संबंधित मंत्रालयों और स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर ATF को जल्द से जल्द 5% GST और पूरे ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के दायरे में लाने के मामले को आगे बढ़ाए।
मई में 1.53 करोड़ यात्रियों ने किया घरेलू सफर
इस बीच, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की मासिक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय एयरलाइंस से मई महीने में कुल 1.53 करोड़ यात्रियों ने घरेलू सफर किया जो अप्रैल के 1.38 करोड़ यात्रियों से 11 प्रतिशत अधिक है। सालाना आधार पर भी घरेलू हवाई यातायात में 9.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक, मई में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटकर 64.9 प्रतिशत रह गई जबकि एयर इंडिया समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गई। अकासा एयर की हिस्सेदारी 5.8 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से मई 2026 के दौरान घरेलू एयरलाइंस से कुल 729.40 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह संख्या 715.70 लाख थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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