मुनाफे से घाटे में आई यह दिग्गज कंपनी, अब ₹200 करोड़ का किया सेटलमेंट, ₹33 पर आया शेयर

किफायती एयरलाइन स्पाइसजेट ने सोमवार को कहा कि उसने वित्तीय सेवा फर्म क्रेडिट सुइस को 2.4 करोड़ डॉलर (लगभग 200 करोड़ रुपये) का पूरा भुगतान कर दिया है। यह भुगतान तीन साल पहले हुए समझौते की शर्तों के अनुरूप किया गया है।

SpiceJet Share: एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 3% तक टूटकर 33.45 रुपये पर आ गए थे। इधर, किफायती एयरलाइन स्पाइसजेट ने सोमवार को कहा कि उसने वित्तीय सेवा फर्म क्रेडिट सुइस को 2.4 करोड़ डॉलर (लगभग 200 करोड़ रुपये) का पूरा भुगतान कर दिया है। यह भुगतान तीन साल पहले हुए समझौते की शर्तों के अनुरूप किया गया है।

कंपनी ने क्या कहा? स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा कि मई, 2022 में हुए समझौते के समय क्रेडिट सुइस/ एसआर टेक्निक्स का कुल दावा 4.17 करोड़ डॉलर था। दोनों पक्षों ने इसे 2.4 करोड़ डॉलर पर निपटाने और किस्तों में भुगतान करने पर सहमति जताई थी। क्रेडिट सुइस स्विट्जरलैंड का एक अग्रणी निवेश बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता है। स्पाइसजेट ने कहा कि यह समझौता एक पुरानी देनदारी को खत्म करता है जो मौजूदा प्रवर्तक के कार्यभार संभालने से पहले की व्यावसायिक व्यवस्थाओं से जुड़ा था।

जून तिमाही में घाटे में रही एयरलाइन कंपनी जून तिमाही में घाटे में रही एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा है कि वह अप्रैल, 2026 तक उड़ान सेवाओं से बाहर चल रहे अपने 10 विमानों का परिचालन फिर शुरू करने की योजना बना रही है। जून तिमाही के अंत में स्पाइसजेट के 56 विमानों के बेड़े में से केवल 21 विमान ही परिचालन में थे जबकि 35 विमान तकनीकी या परिचालन कारणों से जमीन पर खड़े थे। बता दें कि जून तिमाही में कंपनी ने 234 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में एक बड़ा उलटफेर है, जब एयरलाइन ने 158 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने निवेशकों के समक्ष एक प्रस्तुति में कहा कि अप्रैल, 2026 तक ठप खड़े 10 विमानों को फिर से उड़ान में लाया जायेगा। इनमें से चार-पांच विमानों की उड़ान सेवाएं इस साल सर्दियों की शुरुआत में ही बहाल की जाएंगी ताकि त्योहारी और व्यस्त सत्र की मांग को पूरा किया जा सके। अप्रैल-जून, 2025 की तिमाही में स्पाइसजेट को 238 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 150 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।