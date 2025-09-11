खुलते ही फुल हो गया यह IPO, अभी से 117% पहुंच गया GMP, 140 रुपये का है शेयर

एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ शुरुआती एक घंटे में ही 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। IPO में एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 165 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

रेल कंपनी एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। कंपनी का आईपीओ खुलते ही फुल हो गया है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ शुरुआती एक घंटे में ही 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का आईपीओ 15 सितंबर 2025 तक दांव लगाने के लिए खुला रहेगा। कंपनी के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के शेयर ग्रे मार्केट में 117 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 91.10 करोड़ रुपये तक का है।

140 रुपये शेयर का दाम, 165 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 165 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर अभी से 117 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम पर हैं। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 16 सितंबर को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे।

शुरुआती एक घंटे में 4 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन

एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ शुरुआती एक घंटे में ही 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 7.26 गुना दांव लग गया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) का कोटा 3.88 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.80 लाख रुपये का निवेश करना होगा।