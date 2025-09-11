Airfloa Rail Technology IPO Subscribed over 4 times in the first hour GMP reached 117 Percent खुलते ही फुल हो गया यह IPO, अभी से 117% पहुंच गया GMP, 140 रुपये का है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Airfloa Rail Technology IPO Subscribed over 4 times in the first hour GMP reached 117 Percent

खुलते ही फुल हो गया यह IPO, अभी से 117% पहुंच गया GMP, 140 रुपये का है शेयर

एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ शुरुआती एक घंटे में ही 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। IPO में एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 165 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 11:45 AM
share Share
Follow Us on
खुलते ही फुल हो गया यह IPO, अभी से 117% पहुंच गया GMP, 140 रुपये का है शेयर

रेल कंपनी एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। कंपनी का आईपीओ खुलते ही फुल हो गया है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ शुरुआती एक घंटे में ही 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का आईपीओ 15 सितंबर 2025 तक दांव लगाने के लिए खुला रहेगा। कंपनी के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के शेयर ग्रे मार्केट में 117 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 91.10 करोड़ रुपये तक का है।

140 रुपये शेयर का दाम, 165 रुपये पहुंच गया GMP
IPO में एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के शेयर का दाम 140 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 165 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर अभी से 117 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम पर हैं। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 16 सितंबर को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे।

ये भी पढ़ें:रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, रेल मिनिस्ट्री से मिला है 113 करोड़ रुपये का ऑर्डर

शुरुआती एक घंटे में 4 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन
एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ शुरुआती एक घंटे में ही 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 7.26 गुना दांव लग गया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) का कोटा 3.88 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.80 लाख रुपये का निवेश करना होगा।

ये भी पढ़ें:इस सरकारी रेलवे कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, फिर भी शेयर की है सुस्त चाल

कंपनी का कारोबार
एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की शुरुआत दिसंबर 1998 में हुई है। कंपनी भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक के लिए कलपुर्जे बनाती है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी, भारतीय रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही, एयरोस्पेस और डिफेंस के लिए कॉम्प्लेक्स और जटिल पुर्जों का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी ने श्रीलंका की DEMU, मेनलाइन कोचेज, आगरा-कानपुर मेट्रो, RRTS, विस्टाडॉम कोचेज और ट्रेन-18 वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए रोलिंग स्टॉक पार्ट्स बनाए हैं और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है।

Business Latest News Share Market IPO News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।