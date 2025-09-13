IPO 2 दिन में 65 गुना सब्सक्राइब, पहले दिन ही होगा पैसा डबल! GMP ₹166 पहुंचा

Airfloa Rail Technology IPO ग्रे मार्केट में धूम मचाए हुए है। मौजूदा जीएमपी पहले दिन ही निवेशकों का पैसा दोगुना करने का संकेत दे रहा है। बता दें, इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ पर अभी निवेशकों के पास एक दिन का मौका दांव लगाने का और है।

कितना है जीएमपी? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 166 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 118 प्रतिशत की लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। हालांकि, यह अबतक का सबसे अधिक जीएमपी नहीं है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 9 सितंबर को 170 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड किया था। बता दें, बीते कई दिनों से कंपनी के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Airfloa Rail Technology IPO का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ ही दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों की मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 2,80,000 रुपये हो जाती है।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 10 सितंबर को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 25.93 करोड़ रुपये जुटाए थे।

2 दिन में 65 गुना सब्सक्राइब इस आईपीओ को शुरुआती दो दिन में 65 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका था। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 97 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 72 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया था। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 76.40 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।