11 सितंबर से खुल रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही 107% फायदे पर शेयर, प्राइस बैंड ₹140

भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रोलिंग स्टॉक के कलपुर्जे बनाने वाली चेन्नई स्थित कंपनी एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी ने 91.10 करोड़ रुपये के एसएमई आईपीओ की घोषणा की है, जिसके शेयर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:12 PM
Airfloa Rail Technology IPO: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले सप्ताह में कई कंपनियों के इश्यू निवेश के लिए ओपन हो रहे हैं। इनमें से एक - एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ भी है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ निवेश के लिए 11 सितंबर से खुल रहा है। निवेशक इस इश्यू में 15 सितंबर, 2025 तक पैसे लगा सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से ही 100% प्रीमियम पर पहुंच गए हैं।

₹150 प्रीमियम पर पहुंचा GMP

Investorgain.com ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹150 के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर लिस्टिंग के समय अपने आईपीओ प्राइस बैंड 140 रुपये से 107.14% तक का रिटर्न दे सकता है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई पर होगी। 18 सितंबर को इसकी लिस्टिंग संभव है।

कंपनी का कारोबार

भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रोलिंग स्टॉक के कलपुर्जे बनाने वाली चेन्नई स्थित कंपनी एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी ने 91.10 करोड़ रुपये के एसएमई आईपीओ की घोषणा की है, जिसके शेयर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और अन्य कोच फैक्ट्रियों जैसी रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स के जरिए से रोलिंग स्टॉक के लिए कलपुर्जे बनाती है। यह भारतीय रेलवे के लिए टर्नकी इंटीरियर फर्निशिंग परियोजनाओं पर भी काम करती है और एयरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों को उच्च-परिशुद्धता वाले कलपुर्जे की आपूर्ति करती है।

