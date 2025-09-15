Airfloa Rail Technology IPO fully subscribed in just two day GMP at 166 rupee check details here दो दिन में ही भर गया IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा है 166 रुपये का फायदा, दांव लगाने का अंतिम दिन आज, Business Hindi News - Hindustan
दो दिन में ही भर गया IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा है 166 रुपये का फायदा, दांव लगाने का अंतिम दिन आज

Airfloa Rail Technology IPO में निवेश करने का आज आखिरी मौका है। शुरुआती दो दिन में इस आईपीओ को 65.32 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को अबतक 97.43 गुना बोलियां प्राप्त हुई हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:53 AM
Airfloa Rail Technology IPO में निवेश करने का आज आखिरी मौका है। शुरुआती दो दिन में इस आईपीओ को 65.32 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को अबतक 97.43 गुना बोलियां प्राप्त हुई हैं। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 0.72 गुना और एनआईआई कैटगरी में 76.40 गुना बोलियां मिली हैं। बता दें, यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 11 सितंबर को ही खुल गया था।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 10 सितंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 25.93 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या है प्राइस बैंड?

Airfloa Rail Technology IPO का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये का है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों की मिनिमम इंवेस्टमेंट वैल्यू 2,80,000 रुपये है।

जीएमपी में मची है धूम

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 166 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि कंपनी की संभावित लिस्टिंग 306 रुपये दिखा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो Airfloa Rail Technology IPO पहले दिन ही निवेशकों का पैसा दोगुना कर देगा। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम में हर रोज बदलाव होता है। बता दें, आईपीओ की ग्रे मार्केट में सबसे मजबूत स्थिति 9 सितंबर को थी। तब कंपनी का आईपीओ 170 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड किया था।

Airfloa Rail Technology IPO का साइज 91.10 करोड़ रुपये का है। कंपनी का यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी ने 65 लाख नए शेयर जारी करेगी। बता दें, इस एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में प्रस्तावित है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

